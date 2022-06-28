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台國防部晉升將領 空軍首位女少將受矚

記者洪哲政／台北28日電
國防部28日舉行「陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，包括空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾(右一)與馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉(右二)。（記者洪哲政／攝影）
國防部28日舉行「陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，包括空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾(右一)與馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉(右二)。（記者洪哲政／攝影）

台灣國防部上午舉行2022年上半年「陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，晉升將領行列中有兩名女性少將，空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾受訪表示，相信未來會有更有女將領出線；馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉則表示，在前線從事的政戰工作，也是作戰一環，她熟悉「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，並據以面對當前敵情。

國防部月前完成「佔缺即升」晉任儀式，此次晉升將領行列中，政戰體系有國軍第10位女性少將馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉，第11位女性少將則為空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾。而蕭也是近年7年來，第一位晉升的兵科系統女少將，也是空軍首位女性少將。

蕭人瑾上午在國防部受訪表示，軍中女性官兵比例愈來高，部隊也要求官兵須有正確性別意識，許多優秀女官兵各級長官也都看得到，如海軍有女性艦長、營長，空軍有女性飛行員等職務，她認專業與能力無關於性別，而應取決於對部隊投注心力。她也認為空軍未來會有優秀的女性將領出線。

在外島前線任職的龔瓊玉則表示，國軍面對兩岸狀況或敵情威脅，都有既定規則計畫與手冊，提供官兵引導。如「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，其中會制定當面各項狀況應處作為，這是他們主要職務。不管擔任什麼職務，政戰工作也是作戰一環，一定會去熟悉相關內容與規範，以面對當前的狀態。

國防部

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