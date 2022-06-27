台灣新增2.8萬例確診 創近兩個月來新低

指揮官陳時中不再固定出席記者會。由左至右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、疾管署防疫醫師陳婉青。記者楊雅棠／攝影

單日確診人數近兩個月來新低！台灣今天新增2萬8489例，是本土新冠肺炎疫情5月4日新增2萬8420例以來，再度降到二字頭，另境外移入新增91例；確診個案中新增91例死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，比前一天下降28％。

指揮中心指出，今日新增本土病例為2萬8489例本土病例，為1萬3450例男性、1萬5022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(4008例)、高雄市(3888例)、新北市(3679例)、桃園市(2774例)、台南市(2503例)、彰化縣(2026例)、台北市(2025例)、屏東縣(1174例)、雲林縣(879例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(749例)、新竹市(603例)、嘉義縣(602例)、南投縣(590例)、宜蘭縣(485例)、花蓮縣(453例)、基隆市(372例)、嘉義市(349例)、台東縣(276例)、澎湖縣(163例)、金門縣(76例)、連江縣(17例)。

死亡個案方面，今日新增91例本土死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。

今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)、韓國、泰國、土耳其及新加坡 (各1例)移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計364萬1921例確診，分別為1萬4379例境外移入、362萬7488例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6345例死亡病例，其中6330例本土，個案居住縣市分布為新北市1638例、台北市876例、台中市561例、桃園市527例、高雄市522例、台南市382例、彰化縣306例、屏東縣237例、基隆市166例、南投縣154例、雲林縣149例、宜蘭縣139例、苗栗縣119例、花蓮縣103例、新竹縣及嘉義縣各101例、嘉義市88例、台東縣85例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。