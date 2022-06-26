台外長接受印尼媒體訪問 再批北京製造區域不穩定

台外交部長吳釗燮接受印尼「時代媒體集團」視訊專訪。圖／台外交部提供

台外交部長吳釗燮接受印尼 媒體訪問指出，中國外交部宣稱台灣海峽非國際水域的言論充滿挑釁、威脅且製造區域不穩定性；吳釗燮並重申，維持現狀為台灣一貫政策。

據台外交部新聞資料，吳釗燮於日前接受印尼「時代媒體集團」視訊專訪，內容26日在印尼「時代日報」（Koran Tempo）網站刊出；吳釗燮指出，中國對外遂行「戰狼外交」，意圖實現其區域霸權的野心，包括在柬埔寨雲壤擴建海軍基地，以及與索羅門群島簽署安全協定等，已引起國際社會高度關注。

吳釗燮說，為維持自由、開放的印太地區，美國、日本、澳洲 、歐盟，以及如德國、荷蘭、法國、英國等歐洲國家，皆提出該國版本的印太戰略，更以派遣軍艦穿越相關區域等作為，實踐航行自由，彰顯對區域和平穩定的重視。

吳釗燮表示，中國從未停止對台灣打壓，近年來頻繁派遣軍機艦繞台，以及打壓台灣國際生存空間；近來中國外交部宣稱台灣海峽非國際水域的言論充滿挑釁、威脅且製造區域不穩定性。

吳釗燮並說，中國從未統治過台灣，台灣擁有民選政府，發行自己的貨幣，維持現狀是台灣一貫政策；台灣深刻瞭解示弱將招致侵略，為因應中國軍事威脅，台灣積極提升國防實力、發展不對稱戰力並強化全民動員能量，同時，台灣尋求理念相近國家的支持，國際社會也對台灣展現前所未有的支持。

關於台印尼雙邊關係發展，吳釗燮表示，印尼在對外關係上向來主張獨立自主的外交政策，並致力維持東協中心性；台灣尊重印尼的外交政策，盼與印尼在貿易投資 、醫療服務及農業等議題持續深化合作，特別是台灣自2016年起推行「新南向政策」，深化台灣與印尼在各領域的交流與合作。