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狗是看得懂？台男放「死亡」黑底白字木牌 供稱想嚇狗

中央社彰化縣26日電
彰化縣鹿港鎮街頭近日出現寫「死亡」白字的牌子。（警方提供/中央社）
彰化縣鹿港鎮街頭近日出現寫「死亡」白字的牌子。（警方提供/中央社）

台灣彰化鹿港鎮街頭近日出現寫「死亡」白字的木牌，有人擔心是否為犯罪預告，也有民眾認為觸霉頭，警方查出當地馬姓男子涉案，他到案供稱，之前騎單車被狗追，才會寫字想嚇狗。

彰化縣鹿港鎮街頭近日被發現放著寫上「死亡」白字的黑色木牌，引起民眾恐慌，有人擔心是否為犯罪預告，還有民眾認為木牌寫著「死亡」很觸霉頭，彰化縣警察局鹿港分局獲知著手調查，調閱周邊監視系統及地毯式查訪居民，鎖定40歲馬姓男子涉有嫌疑。

鹿港分局今天透過新聞稿表示，鹿港鎮海浴路一帶出現5面黑色木牌，直接用白色筆書寫「死亡」2字，放在馬路或燈桿旁，導致附近居民不安，經交叉比對相關資料，25日傍晚查獲涉嫌放木牌的馬男到案。

馬男向警方供稱，由於之前騎腳踏車在附近被狗追，認為當地有「不乾淨」的東西，才會在木牌寫字要嚇狗；警方指出，馬男是在地人，非治安顧慮人口、頭痛人物，對於供述難理解，但查無馬男持有身心障礙手冊，詢問後依違反社會秩序維護法移請法院簡易庭裁定。

警方指出，馬男行為涉犯社會秩序維護法第63條「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，請民眾勿心存僥倖，以免受罰，就算是惡作劇也不可。

警察

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