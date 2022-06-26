投資美國峰會台灣最大團 美商務部盼雙向投資持續發展

左起駐美代表蕭美琴、美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Vnkataraman）、國發會主委龔明鑫、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）和Select USA執行主任辛赫（Jasjit Singh）共同參加台灣訪團的歡迎酒會。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台灣行政院政務委員鄧振中確診新冠肺炎，打亂訪美行程；今年度「選擇美國投資 高峰會」台灣訪團共265人25日晚間參加駐美處主辦的歡迎酒會，美國商務部 負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼致詞表示，在很多議題上，台灣是公認的、值得信賴的美國夥伴，也是商務部和美國民眾的優先市場，期盼雙向投資能持續發展。

率團參與的國發會主委龔明鑫此行以5G 和Beyond 5G為重點，他表示，通訊是國家基礎建設一環，美國和台灣均編列預算來推動，台美廠商的合作將有助彼此的進展，也不排除可以擴及第三國，將發展成熟的技術應用到東南亞或中東歐地區。

美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Vnkataraman）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

范卡塔拉曼（Arun Vnkataraman）說，至前年底，台灣對美國直接投資存量將近200億美元，預計未來幾年還能快速增長，美國對台灣的投資存量在同期為315億美元；台灣與IBM、微軟、高通、美光等許多美國企業關係密切，微軟和亞馬遜也陸續需宣布在台重要投資案，這樣雙向的投資令人感到相當驕傲，期待能持續發展。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，今年有265位企業代表與會，台灣更是整場峰會的最大規模代表團；這就是美台關係強健、廣泛且深入的絕佳重要證明。

蕭美琴表示，這是慶祝美台經濟和貿易關係進展的重要場合，從政府立場而言，台灣一直努力創造更多能促進商業和貿易活動的平台，包含台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC），以及最近宣布的「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），期待這些平台能進一步作為深化雙邊的貿易和經濟關係的基礎。

駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

駐美處的這場歡迎酒會選在與白宮相鄰僅一個拉法葉公園的海亞當斯酒店 （The Hay-Adams）頂樓，讓來賓可以盡收白宮、方尖碑和傑佛遜紀念堂等華府美景；除了台灣團的各企業代表，還包含國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿費南德茲（Jose Fernandez）的幕僚長費德瑋（Jonathan Fritz）、Select USA執行主任辛赫（Jasjit Singh）、捷克駐美國大使柯蒙尼契克（Hynek Kmoníček），以及斯洛伐克駐美大使館官員。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk，前排左一）與駐美代表蕭美琴（前排右一）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

商務部主辦的選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit）將在26日至29日在馬里蘭州舉行，包含台灣在內的國際企業，可透過這個場合與美國企業交流，尋找合作機會與商機。

台灣共派出包含生技、能源、電動車、半導體、5G、新創、太空科技與低軌衛星等7個產業領域的分團，先到西岸等地拜會業者，再到華府會合參加選擇美國投資高峰會。