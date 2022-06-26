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江啟臣率國會團訪美 將停留華府、鳳凰城及洛杉磯

記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣26日率立法院外交及國防委員會成員率團赴美訪問，代表立法院展開國會外交。(本報資料照片)
國民黨立委江啟臣26日率立法院外交及國防委員會成員率團赴美訪問，代表立法院展開國會外交。(本報資料照片)

國民黨立委江啟臣今率立法院外交及國防委員會成員率團赴美訪問，代表立法院展開國會外交。江啟臣表示，除了將國人的聲音、國內的多元意見傳達給美方並加強交流互動，同時也將拜會僑界和台商，聽取僑胞意見，一起為深化台美關係努力。

外委會召委江啟臣指出，立法院是國家的最高民意機關，其中外交及國防委員會代表民意監督國家外交、國防、僑務以及國家安全等相關事務，是展現民主多元意見，以及立法監督行政的重要場域，以立法院外交及國防委員會名義進行國會外交實地考察，更具意義與代表性。

江啟臣表示，此次訪美預計停留華府、鳳凰城及洛杉磯，期間將訪問美國行政部門、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，拜會國會議員，包括聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席Mario Diaz-Balart 、Chuck Fleischmann等多位友台國會議員。

也會聽取駐美代表蕭美琴與駐美代表處各組的業務簡報，瞭解台美關係最新進展及未來合作計畫安排，視察駐美軍事代表團，研討近年台美軍事合作實況，並會與美方人員會晤對近期區域情勢、台海安全、軍事採購、經貿投資，產業鏈健全、及同時期將召開的「台美21世紀貿易倡議」等多項議題交換意見。

江啟臣表示，除了在華府，訪團至鳳凰城後，也安排拜會美國會議員Andy Biggs、David Schweikert及Greg Stanton，回程經洛杉磯將拜會國會議員Michelle Steel，持續進行國會外交。

僑務方面，考察團將分別前往華府及洛杉磯的僑教中心聽取業務簡報，另規畫出席在鳳凰城舉行的北美洲台灣商會聯合總會活動，及洛杉磯羅省中華會館建館70周年慶祝活動，並舉辦多場僑台商座談，與當地僑胞交流，關心在美奮鬥，讓世界看見台灣的台商與僑胞。

江啟臣表示，外交工作不是一朝一夕，需要的是長期的經營與維繫，邦誼才能永續與穩固，這2年雖有疫情干擾美國國會議員已多次來訪，他作為中華民國的國會議員，理應回訪，因此在繼5月19日率外交及國防委員會委員拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處後，在立院休會即安排此次回訪，盼為國家爭取更多的國際認同與支持，為中華民國拚外交。

江啟臣 洛杉磯 華府

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