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美兒童染Omicron增5倍 台醫：重症含MIS-C、腦炎、中風

記者許政榆／台北報導
專家表示，相較過去，近期Omicron疫請升溫，美國研究觀察，兒童感染Omicron機率增加5倍，因此各國皆建議兒童接種疫苗利大於弊。圖為台灣一處兒童疫苗施打站。(本報資料照片)
專家表示，相較過去，近期Omicron疫請升溫，美國研究觀察，兒童感染Omicron機率增加5倍，因此各國皆建議兒童接種疫苗利大於弊。圖為台灣一處兒童疫苗施打站。(本報資料照片)

台灣5至11歲兒童疫苗第二劑於6月22日起，間隔4至8周即可接種，指揮中心ACIP專家會議近期將開會討論6個月至5歲幼兒施打疫苗，最快預計7月中旬開打。專家表示，相較過去，近期Omicron疫請升溫，美國研究觀察，兒童感染Omicron機率增加5倍，因此各國皆建議兒童接種疫苗利大於弊。

台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅昨於「全心守護婦幼，預控即時行動」研討會中分享，先前各國觀察，兒童感染新冠肺炎多屬輕症，且施打疫苗效果不如預期，因此曾有一段時間針對兒童是否施打疫苗頗有爭議。

呂俊毅表示，但兒童感染後仍有可能引發重症，最怕出現中樞神經系統問題，包含腦炎、感染後引起血管變化如發炎、狹窄甚至中風，便開始就疫苗施打是否出現心肌炎、心包膜炎副作用及感染，兩者利弊做討論。

呂俊毅指出，近期Omicron疫情於各國流行，美國發現兒童感染機率增加5倍，許多醫院遇到大量兒童病患住院，不像去年疫情流行期間鮮少兒童患者感染、住院，甚至演變重症。

根據過去臨床試驗結果，12至15歲青少年接種輝瑞BNT疫苗的保護力為百分百，而5至11歲兒童接種後產生保護力與青少年類似，高達90%。而疫苗上市後真實世界數據顯示，面對具有免疫逃脫的Omicron，青少年接種輝瑞BNT，疫苗保護力降到40%，幾乎很難預防感染輕症，但對重症防護仍有70至80%。另一研究則涵蓋5至11歲兒童數據，施打疫苗後保護力僅剩6、7成。

呂俊毅表示，總體而言，青少年、兒童無論施打莫德納或輝瑞BNT，對於Omicron預防感染保護力雖不到5成，但預防重症仍維持8成，在Omicron仍然流行期間，非常值得打疫苗。

家長憂心孩子施打疫苗後產生副作用，尤其接種mRNA疫苗後容易出現心肌炎、心包膜炎等。呂俊毅表示，其好發族群為15、16歲青少年，以第二劑最多，接種後2、3天至1周內，會出現胸悶、胸痛、呼吸喘、心悸等症狀，大多無需治療，休息數日可自行恢復，也沒有留下後遺症。

呂俊毅表示，兒童接種疫苗產生副作用機率小，相較青少年較屬高風險。但不打疫苗者，染疫後一樣會有心肌炎，甚至引發其他風險，在分析染疫風險及疫苗副作用利弊下，因此美國CDC強力建議兒童、青少年施打疫苗。

呂俊毅指出，去年台灣疫情控制好，兒童疫苗接種另當別論，但今年防疫政策走向與病毒共存，加上Omicron流行，兒童感染雖多輕症，但仍有重症，如引發孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）、腦炎、缺血性中風、哮吼甚至長新冠風險，建議兒童應施打疫苗，降低感染及重症風險。

疫苗 Omicron 疫情

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