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台灣病例數再減 新增4萬5678例確診、152死

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫、王昭儀／台北24日電
新增4萬5678例本土案例，包括境外89例，死亡152例。圖／指揮中心提供
新增4萬5678例本土案例，包括境外89例，死亡152例。圖／指揮中心提供

指揮中心今公布新增4萬5678例本土案例，包括境外89例，死亡152例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，相較昨天新確診病例數，今天45678例比前一天來得少一些，而境外移入89人、死亡152人，比前一天都稍微少一些。

指揮中心表示，今日新增之4萬5678例本土病例，為2萬1087例男性、2萬4558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(6667例)、高雄市(6413例)、新北市(5808例)、台南市(4347例)、桃園市(4020例)、彰化縣(3318例)、台北市(3189例)、屏東縣(2136例)、雲林縣(1406例)、南投縣(1134例)、苗栗縣(1033例)、新竹縣(999例)、嘉義縣(885例)、新竹市(866例)、宜蘭縣(783例)、花蓮縣(669例)、嘉義市(590例)、基隆市(558例)、台東縣(461例)、澎湖縣(209例)、金門縣(151例)、連江縣(36例)。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。

指揮中心說，今日新增89例境外移入個案中，為57例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上，分別自法國(8例)、英國(4例)、印度(3例)、加拿大、新加坡、美國及柬埔寨(各2例)、泰國、越南、西班牙及菲律賓(各1例)移入，另62例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月23日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計130萬84221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含95萬47671例排除)，其中353萬3335例確診，分別為1萬4120例境外移入、351萬9161例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5969例COVID-19死亡病例，其中5954例本土，個案居住縣市分布為新北市1592例、台北市852例、台中市517例、桃園市510例、高雄市475例、臺南市339例、彰化縣272例、屏東縣219例、基隆市160例、南投縣138例、宜蘭縣134例、雲林縣126例、苗栗縣111例、新竹縣96例、花蓮縣95例、嘉義縣87例、台東縣84例、嘉義市76例、新竹市54例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥...
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者許政榆／攝影

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