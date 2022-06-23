台南美術館「地獄與幽魂展」網友想cosplay 小編回應了

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」未演先轟動。圖／取自台南美術館粉專

台南美術館 「地獄與幽魂展」網友想cosplay，小編晚上回應了，指出為維護觀展品質及體驗目前不開放，但大家的聲音聽到了。

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」日前貼出展覽之一的殭屍照片，引起轟動也有很多民眾都想來體驗，連日來卻有宗教團體以怪力亂神為由反對要求撤展，引發論戰後，反而有更多民眾好奇想來一探究竟，多數民眾認為不論喜不喜歡，彼此尊重就好。有網友說在法國看過這展覽，認為這項展覽的出發點是鬼神的文化。

➤➤➤「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

台南美術館臉書 粉專晚上貼出「亞洲的地獄與幽魂展」展前注意事項，針對民眾各種大哉問，用Q&A圖卡一次回覆。

南美館表示「亞洲的地獄與幽魂展」25日周六開展在即，這陣子收到雪片般的私訊、留言、電話等各式各樣問題，針對詢問度最高的幾項，今天就一次統整，包括展覽需要額外買票嗎？開放期間是幾點到幾點？有年齡限制嗎？

可以帶寵物嗎？腳架、自拍棒、桃木劍、糯米可以帶嗎？可以cosplay在裡面拍照嗎？

小編回答指出，無須另行購票或預約，現場購買美術館門票或持通路購買的票券憑證即可入館參觀！南美館營業時間周二至周日上午10點至下午6點，周六延長開放至晚上9點。展覽無年齡限制，唯本展涉及幽魂鬼怪等內容，請自行斟酌入場，12歲以下的孩童建議由成人陪同。寵物是不行攜入館內的（導盲犬除外）。

包含自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等也禁止攜入展場。(桃木劍、糯米當然也是禁止攜入的。)

網友留言可以cos鬼如來去看展嗎？也有人建議就開放某一天讓cosplay拍個過癮啊。但小編回答指出，大家的聲音聽到了！後續活動Coming Soon…

南美館也說「亞洲的地獄與幽魂展」是法國凱布朗利博物館 （musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出的特展。展覽巡迴到台灣，加入台灣視角的敘述，期盼在台灣的視野下對於本土鬼怪有更豐富的見解。