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曾目擊車禍 9年來他擦亮19萬片反光鏡 親友證實死訊

記者李成蔭／新北報導
有「反光鏡菩薩」之稱的張秀雄，9年多來每天凌晨3時多出發，親自擦亮路邊每塊反光鏡，盼給用路人一個安全的路況，擦拭的反光鏡總數已累計至少19萬片。圖／新北交通局提供
有「反光鏡菩薩」之稱的張秀雄，9年多來每天凌晨3時多出發，親自擦亮路邊每塊反光鏡，盼給用路人一個安全的路況，擦拭的反光鏡總數已累計至少19萬片。圖／新北交通局提供

新北市民張秀雄長期擦亮路邊反光鏡，9年來總數已累計至少19萬片，無私奉獻善舉被封為「反光鏡菩薩」，但今天在臉書社團卻傳出他已在月初逝世，讓不少網友感慨，除感謝也盼他一路好走；其親人也曾在月初發文表示，張秀雄一輩子如此善良，突然逝世的消息令人相當難過。

張秀雄家住新北市中和區，因在68歲退休時目睹車禍現場，有感生命在眼前逝去，當時發現一旁的反光鏡被撞歪，心想若反光鏡乾淨明亮的話就可能避免憾事再發生。他還曾說「擦得亮晶晶，心也跟著清」，北台灣的北宜公路、北海岸和陽明山等地都有他的足跡。

張秀雄9年多來每天凌晨3時多出發，親自擦亮路邊每塊反光鏡，盼給用路人一個安全的路況，擦拭的反光鏡總數已累計至少19萬片，並曾獲交通部頒發「金路獎」特殊貢獻獎表揚，新北市交通局也曾在重陽節前夕登門贈禮，讓他謙虛說「對的事就去做，會一直做到不能做為止」。

據了解，張秀雄退休前從事建築業，有二兒二女九孫，退休後享受子孫滿堂的天倫之樂，多年來卻願持續貢獻社會，然而近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文有關張秀雄的死訊，親友也證實，張秀雄在6月初已離世，享壽78歲。

發文一出讓不少網友緬懷，「謝謝阿北的無私，一路好走」、「我有看過阿伯的故事，謝謝阿伯的善心，一路好走」、「謝謝你讓這面鏡子很乾淨，謝謝你讓用路人安全平安；謝謝你做的小事，但卻是無比大的改變，一路好走」等。

張秀雄的外甥女也曾發文表示，張秀雄一輩子都如此善良，一直做好事，被譽為「反光鏡菩薩」，但6日一早卻接到他過世的消息，「你已經真的去做菩薩了，就這樣離開我們了…一路好走我最敬重的姨丈」。

有「反光鏡菩薩」之稱的張秀雄，9年多來每天凌晨3時多出發，親自擦亮路邊每塊反光鏡...
有「反光鏡菩薩」之稱的張秀雄，9年多來每天凌晨3時多出發，親自擦亮路邊每塊反光鏡，盼給用路人一個安全的路況，新北交通局特別表達感謝。圖／新北交通局提供

退休 臉書 車禍

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