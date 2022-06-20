卡達世足賽註冊改為「中華台北」 台譴責北京政治操弄

台外交部。本報系資料照片

卡達世界杯足球 賽「球迷證」註冊系統將台灣選項從「台灣」改成「中華台北」，台外交部對籌備單位此舉表示遺憾，並強烈譴責中國政府持續以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事。

台外交部表示，將續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧台灣球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界杯足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。

日前卡達世界杯足球賽註冊平台，將台灣列為中國一部分的國籍選項引發爭議，經台方反應後更正為「台灣」，但如今又改為「中華台北」。對此，中國外交部發言人汪文斌20日指出，中方讚賞卡達政府恪守一個中國原則，並根據國際體育賽事一貫做法處理相關事宜。

台外交部今晚指出，對卡達世界杯足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與台灣諮商的情形下，直接將世界杯足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統有關台灣人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），台外交部表示高度遺憾。

台外交部表示，對中國政府恃強凌弱，無視國際社會對本案的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，外交部再度給予強烈的譴責。

外交部重申，中華民國 台灣與中華人 民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民；中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。