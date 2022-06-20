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台灣音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施看光光

中央社台北20日電
溫約瑟製作的「解放軍基地及設施」網路地圖，內容羅列解放軍各基地，且游標點選即能顯示相關資訊。（擷自網路/中央社）
溫約瑟製作的「解放軍基地及設施」網路地圖，內容羅列解放軍各基地，且游標點選即能顯示相關資訊。（擷自網路/中央社）

中國「福建艦」航艦17日下水掀起關注，現在網路流傳一份「解放軍基地及設施」地圖，內容羅列解放軍各基地，游標點選即能顯示相關資訊、十分詳盡；讓人驚艷的是，地圖製作人是東吳大學音樂系大四學生溫約瑟。

「解放軍基地及設施」網路地圖去年6月起已在台灣軍事迷圈子悄悄流傳，直至近日在PTT有網友貼文介紹，加上中國自主設計建造的首艘傳統動力電磁彈射「福建艦」航艦17日下水，掀起一窺解放軍神秘面紗風潮。

對於製作地圖緣起，溫約瑟日前在華視「三國演議」節目透露，中國有本軍事雜誌名叫「艦船知識」，2020年曾發布一份「台灣兵力部署概略圖」，以及電腦軟體模擬台海作戰打擊推演的影片，還特別標註「攻台必備」；且中國各軍事論壇也有網友透過公開的商業衛星地圖，詳細分析台灣各軍事設施部署情況。

溫約瑟說，自己作為台灣業餘軍事愛好者，當時萌生自己也來做一份解放軍地圖的想法，直到去年才付諸實踐，並於6月14日正式放到網路上，讓大家可以公開搜尋使用。

他指出，一開始打算作空軍，因為空軍基地有跑道、相對簡單，但現在地圖已包含中國核心軍政機關、海陸空基地、火箭軍與戰略支援部隊基地、50多所軍校以及軍工產業重要設施，例如建造山東艦的大連造船廠、建造003航艦（福建艦）的江南造船廠、保養氣墊艇的黃浦造船廠等設施。

至於如何交叉比對基地所在位置真偽，溫約瑟分享，主要是透過整理維基百科等公開資料，其中有一次較特別經驗，是對台第一線集團軍的軍部線索，來自於中國百度論壇網友留言，內容提及軍營旁有水庫；而整個廈門只有坂頭水庫旁有軍營，因此間接確認其軍部所在地。

另一個來源是國外、國軍的軍事院校論文。溫約瑟以確認火箭軍66基地666旅地點為例說，來源是中國央視一張「官洩」照片，照片中建築物上方有兩條透明的採光罩，這與信陽基地的建築特徵相符合，再用Google地圖交叉比對後，確認666旅的確切地點。

他還以003航艦指出，透過衛星地圖可看見，上海長興島江南造船廠的船艦甲板上有3條彈射器，以及包含升降梯及建造情況；而中國幾個比較重要船廠，除了江南造船廠、大連造船廠，還有興建直升機登陸艦的滬東中華造船廠。

溫約瑟提到，地圖製作過程也有錯誤之時，像是曾把監獄誤認為軍營，遭到網友提醒。他強調，相關資料都是自己用人工方式去蕪存菁逐一標註，相信全球情報部門都有比他更精確的資訊；因此，這份地圖的受眾是給一般民眾。

從解放軍地圖思考認知戰識讀能力，溫約瑟認為，台灣無法像對岸，一樣說禁就禁；台灣年輕學子應加強訊息分辨、資訊品質與真偽等識讀能力，知道哪些是真正有用的資訊、哪些是植入的宣傳。

解放軍 百度 監獄

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