卡達世足賽台灣名再改為「中華台北」中國外交部：讚賞

中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

日前卡達（Qatar）世界杯足球 賽註冊平台，將台灣列為中國一部分的國籍選項引發爭議，經台方反應後更正為「TAIWAN」（台灣），但如今又改為「中華台北」。對此，中國外交部發言人汪文斌20日指出，中方讚賞卡達政府恪守一個中國原則，並根據國際體育賽事一貫做法處理相關事宜。

➤➤➤卡達世足賽簽證 國籍只能選中國？台外交部：已復列台灣

汪文斌還說，「台灣是中國的一部分，堅持一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。」

2022年卡達世界杯足球賽將於今年底舉辦，卡達政府推出「Hayya Card」，可做為入境簽證及世足賽入場身分識別證，但日前被發現在註冊內沒有「台灣」的選項，手機 號碼也無法選擇台灣的「+886」。

➤➤➤台灣人看世足恐列中國人 卡達官員：可能另作安排

經台方反映後，台外交部16日指出，卡達世界杯足球賽球迷證系統Hayya card已經更正，回復台灣的國籍選項，目前標註是「TAIWAN」（台灣）。

不過，據本報系查詢，目前申請Hayya Card的註冊系統，在電腦網頁版和手機應用程式的國籍選項中，已將台灣表述改為「中華台北」，也均無顯示國旗圖案，手機號碼中也仍無+886的選項。另在國際足球總會FIFA的2022年卡達世界杯官網中，註冊訊息國籍選項同樣也顯示為「中華台北」。