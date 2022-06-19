花蓮發生規模6地震 最大震度5弱 「鐵門都在搖」

台灣中央氣象局資料顯示，震央位於花蓮光復鄉，地震深度僅6.8公里，規模有6.0，光復鄉最大震度5弱，花蓮市4級。(圖：中央氣象局提供)

台北時間20日上午9時5分花蓮發生有感地震 ，幾乎全台有感，國家警報也響起。中央氣象局資料顯示，震央位於花蓮光復鄉，地震深度僅6.8公里，規模有6.0，光復鄉最大震度5弱，花蓮市4級。目前消防局尚未有災情傳出。

根據中央氣象局最新資訊，今天上午9時5分在花蓮縣政府南南西方37.7公里，位於花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里。最大震度花蓮5弱級；台東、南投4級；台南、宜蘭、嘉義、彰化、台中、雲林、新北等地區達3級。

消防局表示，已派遣花蓮縣消防局所屬全部分隊查報災情，目前尚未接獲災情。突然發生地震，讓在地居民感到很驚慌，有人正要出門，錄下搖晃燈具的驚險畫面；還有網友說「這次真的很大」、「鐵門都在搖晃」。

氣象局地震測報中心表示，這次震央位於破碎帶，是地震好發區，不排除未來一周內會有規模4至5左右的餘震。

原能會表示，這次地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。台電也表示，電力系統供電正常。

新竹科學園區管理局副局長陳淑珠表示，新竹縣市地區最大震度2級，區內廠商都已做好防範，生產營運不致受到影響。台積電 表示，包括竹科、中科及南科廠區都不受地震影響。聯電也指出，竹科與南科廠區生產營運不受影響。