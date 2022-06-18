台灣新增5萬3643確診 181人死亡 病例數較前1天降2.8%

指揮中心今公布，新增本土案例5萬3643例，境外移入64例、死亡案例181例。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，18日各縣市新增病例數沒有超過8000例，且新增個案數比昨日下降2.8%。圖／指揮中心提供

指揮中心今公布，新增本土案例5萬3643例，境外移入64例、死亡案例181例。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，今日各縣市新增病例數沒有超過8000例，且新增個案數比昨日下降2.8%。

今縣市新增病例數排名，包括台中新增7983例、高雄7579例、新北6398例、台南5322例、桃園4611例、彰化4247例、台北3463例。

指揮中心表示，今日新增之5萬3643例本土病例，為2萬5098例男性，2萬8514例女性，31例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為台中市(7983例)，高雄市(7579例)，新北市(6398例)，台南市(5322例)，桃園市(4611例)，彰化縣(4247例)，台北市(3463例)，屏東縣(2512例)，雲林縣(1535例)，苗栗縣(1320例)，新竹縣(1243例)，南投縣(1220例)，嘉義縣(1094例)，宜蘭縣(963例)，新竹市(888例)，花蓮縣(809例)，嘉義市(752例)，基隆市(663例)，台東縣(609例)，澎湖縣(245例)，金門縣(162例)，連江縣(25例)。

指揮中心指出，今日新增181例本土病例死亡個案，為102例男性、79例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、164例具慢性病史、127例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月4日至6月15日，死亡日期介於5月26日至6月15日。

指揮中心說，今日新增64例境外移入個案中，為38例男性，26例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(4例)，土耳其及越南 (各3例)，英國及法國(各2例)，沙烏地阿拉伯、瑞典、泰國及新加坡 (各1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計126萬92040例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含944萬3761例排除)，其中324萬4453例確診，分別為1萬3748例境外移入、323萬0651例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5049例COVID-19死亡病例，其中5034例本土，個案居住縣市分布為新北市1474例、台北市813例、台中市410例、桃園市377例、高雄市370例、台南市275例、彰化縣209例、屏東縣169例、基隆市147例、宜蘭縣116例、南投縣105例、雲林縣96例、花蓮縣76例、嘉義縣75例、新竹縣72例、台東縣及苗栗縣各68例、嘉義市58例、新竹市41例、金門縣10例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。