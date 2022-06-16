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專責病房收治高峰已過 台疫情估下周趨緩

 記者楊雅棠、許政榆、王昭儀／台北17日電
因應3+4入境檢疫新制，每周限額2.5萬人次，遭詬病沒有放寬，旅客已飽和。圖為入境旅客等待唾液PCR採檢。（記者黃仲明／攝影）
因應3+4入境檢疫新制，每周限額2.5萬人次，遭詬病沒有放寬，旅客已飽和。圖為入境旅客等待唾液PCR採檢。（記者黃仲明／攝影）

台灣昨新增新冠肺炎6萬3170例本土案例、51例境外移入、168例死亡。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，各縣市均無超過萬例的情形，整體趨勢明顯較上周少；過去一個月專責病房收治人數趨緩，全台收治人數從最高峰7588人下降至6626人，是過去兩周來首次降到7000人以下，「收治高峰看來已經過了」。

各縣市確診案例跌破萬例，本土確診前三名縣市，分別為台中市9523例、高雄市9316例、新北市7740例。羅一鈞表示，北部疫情明顯已降溫，中南部正要脫離高原期，推估下周會明顯趨緩。

行政院長蘇貞昌日前針對7月脫口罩、8月開放邊境一事指出已到最後關鍵時刻。邊境是否再放寬？疾管署長周志浩昨在行政院會表示，會視疫情演變、台醫療量能斟酌放寬。

昨增373例中重症、168例死亡。死亡個案中有1例青少年，為17歲男性，有多重慢性疾病，染疫出現肺炎，因嚴重休克併心肺衰竭死亡。目前13至18歲青少年重症共6位，包括肺炎4例、心肌炎1例、MIS─C1例；造成3例死亡。

另有3例兒童重症，其中兩例為兒童多系統炎症徵候群（MIS─C），分別為2歲男童及11歲男童；另一名8歲男童為腦炎，治療後病況皆穩定好轉。12歲以下兒童重症累計57例，包括腦炎20例、肺炎（含細支氣管炎）10例、敗血症3例、哮吼5例、家中死亡5例、MIS─C12例、共病2例；17例死亡。

新光醫院日前收治一位20多歲男性，疑為首例成人多系統發炎症候群（MIS─A）的個案。新光醫院感染科主任黃建賢表示，該案6月初PCR確診新冠肺炎，引發多重器官發炎，入院出現高燒、休克、腸胃道及結膜炎等嚴重症狀。

黃建賢表示，MIS─A與敗血症有諸多症狀重疊，但鑒於個案出現腸胃道症狀、持續高燒且休克、眼睛泛紅等症狀，偏向判定MIS─A。羅一鈞表示，MIS─A比MIS─C更罕見，據現有資料難以區分是MIS─A還是長新冠，將再確認。

美國聯邦食品暨藥物管理局顧問小組15日建議批准6個月大至5歲以下兒童接種莫德納或輝瑞新冠疫苗，待聯邦疾病防治中心（CDC）進一步表決是否正式建議接種；若18日表決通過，全美約1800萬名5歲以下兒童最快可於20日接種。

羅一鈞表示，食藥署正審核幼兒莫德納EUA；若決議核准，將再送ACIP委員會討論。

邊境 莫德納 疫情

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