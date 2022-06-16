他一把火燒死8家人 學者揭縱火者特徵「他挫折感高」

新竹輪胎行大火後，陳嫌遭警壓制逮捕，隨後點頭坦承點火。圖／民眾提供

新竹市輪胎行大火，一家8口葬身火場，事後犯嫌陳男也坦承點火，學者分析，犯嫌平時好賭、欠債，還常跟家裡拿錢，符合高挫折感、低自尊等潛在縱火 因子，研判是遭父母訓斥後，過度感受敵意而犯案，若親友出現類似情形，除多關懷、協助就醫等，也可避免囤放易燃物。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，潛在縱火者，除精神異常外，通常有社會適應不良、社交技巧欠佳、人際關係不好等徵兆，通常性格較憤世忌俗，而衝動縱火者，多具有高挫折感、低自尊、低自我控制等特徵。

王伯頎表示，根據報導，犯嫌陳男平時好賭、欠債，就業 不穩定，常向家中拿錢，與家人偶有摩擦，想接手輪胎行，但父親卻屬意大哥，都是導致犯罪的潛在因子，而他事發當晚不僅要錢遭拒，被父母訓斥，很可能因而出現「敵意歸因模式」，過度解讀父母善意規勸，感受到過多敵意，因而衝動犯案。

王伯頎說，縱火雖普遍被歸類為暴力犯罪 之一，但相較之下體力要求低，且火柴、燃油等工具便宜又隨手可得，一個人即可完成犯罪，年齡層也更廣，若身邊親友有類似情形，除了多給予心理關懷、醫療協助等，也可避免在家中囤放易燃物，並隨時留意動向。