卡達世足賽簽證國籍只能選中國？台外交部：已復列台灣

中華民國外交部。(本報系資料照片)

台外交部今指出，世界杯足球 賽「球迷證」系統已更正回復台灣國籍選項，標註為「台灣」。

根據路透報導，以及網友在PTT的說法，台灣球迷計畫赴卡達觀賞世界杯足球賽，但申請可作為卡達簽證 及球迷識別證的「球迷證」（Hayya Card）沒有台灣人的選項，可能被列為來自中國。

台外交部發言人歐江安日前表示，已注意到卡達世界杯足球賽台灣觀眾申請入境簽證國籍欄位可能的問題，並立即通知轄管卡達地區的駐沙烏地阿拉伯 代表處協助接洽相關單位進行瞭解與溝通，尚待相關單位回覆。

歐江安今在例行記者會說，世界杯足球賽「球迷證」系統已更正回復台灣國籍選項，並標註為「台灣」；台外交部對於卡達世界杯足球賽籌備單位正視台灣球迷權益並迅速回應台方訴求的善意，表示感謝與肯定，也感謝國內外媒體對本案的關注及各界友人的支持與協助。

歐江安指出，卡達世界杯足球賽為全球體育界盛事，為持續服務台灣內廣大球迷参與本屆世界杯足球賽賽事，並協助屆時赴卡達觀賽國人，台外交部與相關駐外館處將與中華足球協會密切協調，提供必要協助。