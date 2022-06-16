美媒專訪吳釗燮 斥中國稱「台海非國際水域」挑釁謬論

台灣外交部長吳釗燮接受美國「新聞頭條」節目專訪。圖／台外交部提供

台灣外交部長吳釗燮接受美媒訪問指出，中國稱台灣海峽非國際水域等挑釁謬論及近期挑釁行徑，已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

吳釗燮並表示，台灣生產全球九成以上最先進的晶片 ，若台灣遭受攻擊，全球供應鏈 將因戰爭而中斷，美國與主要經濟體也會受到嚴重影響。

吳釗燮15日接受美國「新聞頭條」（Newsmax）專訪，內容已在節目「紀錄」（The Record）中播出。

影片來源：YouTube Newsmax TV

吳釗燮指出，中國5月上旬在台灣附近海域進行海上演習，軍機也持續入侵台灣的防空識別區，更多次飛越台灣海峽中線，升高局勢緊張；針對中國日前妄稱台灣是中國的一部分，因此不存在所謂的「台海中線」、「台灣海峽也非國際水域」等挑釁謬論，吳釗燮說，長期以來，海峽中線確保了台海的和平穩定，中國近期的挑釁行徑已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

吳釗燮表示，烏克蘭 面對俄國的侵略充分發揮以小博大的精神，台灣深受啟發；台灣除持續發展不對稱戰力外，更將強化全民防衛與後備動員能力，展現台灣政府及人民齊心保家衛國的堅定意志，無論中國是否或何時對台灣發起戰爭，台灣都隨時作好自我防禦的充分準備。

吳釗燮說，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外侵略與擴張，其目標不只台灣，包括東海、南海及南太平洋島國也都是中國擴張的勢力範圍；僅靠第一島鏈不足以阻止中國威權政體的擴張，中國近期的軍事活動及與索羅門群島簽訂的安全協定都凸顯中國擴張的野心。

▼台海峽非國際水域 美中在說什麼

影片來源：世界新聞網 一洲焦點