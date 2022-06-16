我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／吃泡沫塑料 「超級蟲」有望解決環保難題

牛奶味道怪怪的... 阿拉斯加兒童學校早餐喝到地板膠

美媒專訪吳釗燮 斥中國稱「台海非國際水域」挑釁謬論

記者張加／即時報導
台灣外交部長吳釗燮接受美國「新聞頭條」節目專訪。圖／台外交部提供
台灣外交部長吳釗燮接受美國「新聞頭條」節目專訪。圖／台外交部提供

台灣外交部長吳釗燮接受美媒訪問指出，中國稱台灣海峽非國際水域等挑釁謬論及近期挑釁行徑，已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

吳釗燮並表示，台灣生產全球九成以上最先進的晶片，若台灣遭受攻擊，全球供應鏈將因戰爭而中斷，美國與主要經濟體也會受到嚴重影響。

吳釗燮15日接受美國「新聞頭條」（Newsmax）專訪，內容已在節目「紀錄」（The Record）中播出。 

影片來源：YouTube Newsmax TV

吳釗燮指出，中國5月上旬在台灣附近海域進行海上演習，軍機也持續入侵台灣的防空識別區，更多次飛越台灣海峽中線，升高局勢緊張；針對中國日前妄稱台灣是中國的一部分，因此不存在所謂的「台海中線」、「台灣海峽也非國際水域」等挑釁謬論，吳釗燮說，長期以來，海峽中線確保了台海的和平穩定，中國近期的挑釁行徑已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

吳釗燮表示，烏克蘭面對俄國的侵略充分發揮以小博大的精神，台灣深受啟發；台灣除持續發展不對稱戰力外，更將強化全民防衛與後備動員能力，展現台灣政府及人民齊心保家衛國的堅定意志，無論中國是否或何時對台灣發起戰爭，台灣都隨時作好自我防禦的充分準備。 

吳釗燮說，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外侵略與擴張，其目標不只台灣，包括東海、南海及南太平洋島國也都是中國擴張的勢力範圍；僅靠第一島鏈不足以阻止中國威權政體的擴張，中國近期的軍事活動及與索羅門群島簽訂的安全協定都凸顯中國擴張的野心。

▼台海峽非國際水域 美中在說什麼

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

供應鏈 晶片 烏克蘭

上一則

蘇利文：美國對台政策沒問題 問題在北京升高威脅

下一則

卡達世足賽簽證國籍只能選中國？台外交部：已復列台灣

延伸閱讀

新聞評論／石斑被禁 滿朝高官仍只有幾句台詞

新聞評論／石斑被禁 滿朝高官仍只有幾句台詞
達成台美貿易倡議 吳釗燮：有助台加入CPTPP、IPEF

達成台美貿易倡議 吳釗燮：有助台加入CPTPP、IPEF
吳釗燮：台美安全合作密切 美協助台訓練軍事人員

吳釗燮：台美安全合作密切 美協助台訓練軍事人員
台外長與烏克蘭第2大城市長視訊 宣布援助400萬美元

台外長與烏克蘭第2大城市長視訊 宣布援助400萬美元

熱門新聞

一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼