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台東活水湖這麼美麗卻禁游泳 龍應台：這邏輯令人驚詫

中央社台東縣14日電
龍應台在臉書貼文指出，到台東下水游泳被吹哨拍照，好像被抓現行犯。圖／翻攝龍應台臉書
龍應台在臉書貼文指出，到台東下水游泳被吹哨拍照，好像被抓現行犯。圖／翻攝龍應台臉書

台灣前文化部長龍應台在臉書表示，日前在台東活水湖游泳，被管理員吹口哨、猛照相，好像抓現行犯，「台東縣府打造出這麼一片美麗水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫」。

台東縣政府今日回應，感謝龍應台正面指教，後續會加強員工管理，且儘快完成活水湖委外經營的招標。

龍應台6月11日在臉書（Facebook）貼文談到，日前來到大山大海的台東，努力想克服自己對水的恐懼，海泳之後去浮潛，浮潛之後去滑立槳，滑立槳之後去駕帆船，「我不想愧對大自然，人不應該愧對大自然」。

貼文指出，帆船課開始前，先跳下水游泳幾分鐘，活動一下筋骨，突然岸上冒出一個「管理員」吹口哨，然後拿出相機衝著拍照，好像抓現行犯；不說一聲，對一個人猛照相，是多麼侵犯的行為，跟「打耳光」差不多。

龍應台說，問緣由後，知道不是管理員錯，管理員只是執行被交代的任務；活水湖上午8時到下午5時之間禁止游泳，「縣府（台東縣政府）打造出這麼一片美麗的水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫」。

龍應台指出，什麼時候台灣的孩子可以真正自豪「我是海洋之子」呢？什麼時候台灣文化可以真正成為眼界開闊、氣魄宏大的山海文化呢？台東已經做了很多，可以領先全台灣，做突破精神的山海第一縣。

台東縣政府農業處長許家豪今天出面回應，首先感謝龍應台正面指教，會加強管理員的執法方法和態度。

許家豪說，活水湖原委外經營，但現在尚未完成招標，目前白天有時會有機關體體或學校申請借用從事水上教學，就像龍應台學帆船當天就是帆船學校借用；當船艇在水面活動時，水中或水下如果有人游泳，可能會發生碰撞事故，發生危險，所以現制早上8時到下午5時禁止游泳。

另外，活水湖多次發生溺斃事件，原完全禁止游泳，引起愛好長泳者抗議，現制改為上午8時到下午5時禁止游泳，並雇用管理員驅離違規泳客。

許家豪表示，活水湖從去年招商至今，因租金問題，目前尚無廠商有意願投標作經營管理，因此，活水湖目前有時段管制作為，但仍鼓勵民眾主動申請舉辦輕艇、帆船、SUP立式划槳等非營利的水域活動。

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