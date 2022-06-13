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入境台檢疫3+4 移地要申請 柯文哲轟白癡政策

台灣新聞組╱台北14日電
中央流行疫情指揮中心宣布，表定時間於6月15日零時後抵台航班，入境旅客居家檢疫由7+7改為3+4。(記者黃仲明／攝影)
中央流行疫情指揮中心宣布，表定時間於6月15日零時後抵台航班，入境旅客居家檢疫由7+7改為3+4。(記者黃仲明／攝影)

入境檢疫「3+4」新制15日上路，民眾可選擇入住防疫旅宿或一人一戶於自宅或親友住所，完成三天居家檢疫及四天自主防疫；指揮中心強調應以同一檢疫地點為原則，讓不少民眾抱怨玩文字遊戲，一樣仍須在防疫旅宿隔離七天。對此，台北市長柯文哲13日在議會總質詢上批評，「又一個白癡政策」，政策應該簡政、輕稅，不該搞一個難執行的政策。

指揮中心發言人莊人祥表示，前三天居家檢疫及後四天自主防疫可在不同地點，例如前三天於防疫旅館居家檢疫，後四天回家完成後續自主防疫，但必須獲得自主防疫所在地的縣市政府同意，符合一人一戶才能移地檢疫。他說，填寫入境檢疫系統時，如後四天要更換地點，應是向民政單位提出申請，這部分將在入境檢疫通知書上敘明。

外界質疑，為何後四天自主防疫也須一人一戶？不能比照「居家隔離」，與家人同住？莊人祥解釋，台灣流行病毒株相同，一人染疫，同住家人染疫可能性大；入境者可能來自不同流行株地區，為保護社區，需採取較嚴格的「一人一戶」措施。

柯文哲昨到北市議會備詢，王鴻薇指出，指揮中心宣布入境檢疫隔離將從7+7放寬為3+4，防疫旅館需要住滿8天住好住滿，無法一人一戶的民眾還是必須入住防疫旅館，且後面4天可以去上班、上課、去所有場所，但不能回家，並問柯文者對3+4新制看法。柯文哲說，「唉唷不要再問我了，上次就說這種白癡的政策，現在又來了一個」。王鴻薇追問，是指又一個白痴政策嗎？

柯文哲表示，不是啦，這執行上很困難，同一個旅館有的人前三天不能外出、有的後四天可以外出，「我如果是旅館的門房，而且同一層有的不能外出、有的可以外出，天啊，這管理上很困難」，政策原則是簡政、輕稅，搞一個政策難以執行。

防疫 旅館 柯文哲

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