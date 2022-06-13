我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲美國中部 料將出現破紀錄100度高溫

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

無良商人進口中國快篩試劑混充美製 台檢調搜索約談6人

中央社 新竹縣13日電
台灣大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口販售中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，不法獲利估約新台幣1億多元，檢調13日搜索並約談公司負責人等6人到案。法務部調查局/提供
台灣大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口販售中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，不法獲利估約新台幣1億多元，檢調13日搜索並約談公司負責人等6人到案。法務部調查局/提供

台灣大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，不法獲利估約新台幣1億多元，檢調今天搜索並約談公司負責人等6人到案，將移送新竹地檢署複訊。據了解，大鑫進口的這款快篩試劑「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，也為紐約市政府提供給民眾的免費防疫包所採用，但標示為中國製造，並未混充美國產品。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，新竹縣調查站日前獲報，指稱大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口販售中國製「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，經新竹地檢署檢察官翁貫育指揮偵辦，今天發動搜索，並約談公司負責人朱壽暉等6人到案。

檢調表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

檢調指出，大鑫實際交貨的產品，疑為委託中國艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，運送至香港，再從香港以空運方式運送抵台，並不實標示原產國為「USA」（美國），且交付給行政機關，轉發送給民眾使用快篩試劑，但遭民眾反映，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

檢調表示，大鑫實際輸入產品與食藥署核准專案進口的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」不同，除涉產地虛偽標記外，品質也不良，涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪。

檢調指出，新竹縣調查站及台北市調查處派員，今天前往大鑫資訊公司的處所、倉庫及負責人住所共5處搜索，查扣不法所得新台幣1200萬元、不良快篩試劑1400箱，總計超過45萬支試劑。經查這家公司引進237萬劑，不法所得估計超過新台幣1億元。

檢測 香港 紐約市

上一則

中國禁台石斑魚 趙少康：再讓民進黨執政 農漁民會餓死

延伸閱讀

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施
「打贏防疫的選戰」蘇貞昌視察口誤 氣氛頓時凝結

「打贏防疫的選戰」蘇貞昌視察口誤 氣氛頓時凝結
藍爆：「福吉美」唾液快篩 驗不出Omicron

藍爆：「福吉美」唾液快篩 驗不出Omicron
藍爆福吉美唾液快篩驗不出Omicron 把民眾當冤大頭？

藍爆福吉美唾液快篩驗不出Omicron 把民眾當冤大頭？

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔
搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點