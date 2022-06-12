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選北市長姓「蔣」是包袱？蔣萬安：以蔣家後代為傲

記者楊正海、潘才鉉／台北13日電
專訪國民黨籍台北市長參選人蔣萬安。(記者許正宏／攝影)
專訪國民黨籍台北市長參選人蔣萬安。(記者許正宏／攝影)

立委蔣萬安參選台北市長，蔣家後代身分也是熱議、政治攻防的焦點之一。蔣萬安接受本報專訪時，被問到「蔣」這個字是政治包袱，或是資產時，蔣萬安秒答「對我來說是一個資產」，也說，他以身為蔣家的後代感到驕傲。

對自己身分恐成選戰中綠營主攻的一部分，蔣萬安說，他在立法院這兩屆立委，了解一些政治議題上執政黨的操作，會對他家世或分來進行操作，當然這個是可以預見的，但他在很多場合也一直強調，他以身為蔣家的後代感到驕傲。

蔣萬安說，他第一次參選立委，碰到很多基層民眾跟他說，對於兩位蔣總統非常感念，而且是不分藍綠的支持者，而且包括是用國語，或是台語跟他說。包括從蔣中正總統保衛台灣、守住中華民國到推行的土地改革，包括大家耳熟能響的375減租、公地放領 耕者有其田，後來推動9年國民義務教育。

另外，談到經國先生他推動十大建設，當時要蓋高速公路，反對的人都說這是蓋給有錢人的，但是事實證明，到今天所有台灣民眾都在享受當時推動十大建設的成果，到現在大家津津樂道的台積電護國神山，也是當時經國先生拍板定案決定未來台灣就是走向高科技、半導體產業。

蔣萬安說，對於兩位蔣總統的評價，社會自有公評，民眾非常清楚，過去那段歷史他來不及參與，但是面對未來，他秉持著過去兩位蔣總統勤政愛民的精神，來推動相關的市政。

蔣萬安指出，蔣字對他來說是一個資產，他舉例第一次參選時的一個故事，他登記參選隔天和太太到市場拜票，來不及做背心，就印了一張A4紙，然後寫蔣萬安3個字用別針別在衣服上，攤商看到他，握手時說「你就是蔣萬安喔」原本大家連蔣萬安是男生、女生都還不知道，但是因為我的身分受媒體關注，大家知道蔣家第四代蔣萬安要出來參選，「對我當然有幫助」。

對於自己成長過程當中，聽聞過外界對於蔣家的正負面的看法，蔣萬安說，他和父親(蔣孝嚴)當然也會討論，父親的感受一定也很深刻，對於很多家族歷史，父親當然也會做一些分享，會把聽到看到的跟他說，都會有一些討論交流。

個資 中華民國 台積電

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