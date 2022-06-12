美中議題牽動兩岸論述 朱立倫訪美行後挑戰才開始

國民黨主席朱立倫(中)結束9天訪美，搭機抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

國民黨 主席朱立倫訪問美國，強調親美路線，備戰未來大選的意味濃厚，但不論親美或疑美，最大關鍵仍是國民黨的兩岸論述；訪美之行後，國民黨對外（美中）及對內的矛盾都牽動敏感神經，對朱立倫仍是嚴峻考驗。

國民黨在2008年執政後裁撤駐美代表處，直到2016年失去政權前，僅朱立倫在2015年曾以國民黨主席兼總統候選人的身分赴美訪問。近年來國民黨在美豬及兩岸議題上，被打上疑美甚至反美標籤，而美中對抗情勢延續，美國牌對台灣影響越來越吃重，讓藍營不得不正視。

朱立倫在縣市長選舉前訪美，可見對重新建立與美方關係的重視。此行主要目的是為國民黨駐美代表處揭牌，但他在行程中強調國民黨是親美政黨，「持續對抗共產主義，與中共 做價值與制度的競爭」，並稱「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」、是「創造性模糊」，被視為重整國民黨路線的意味濃厚。

國民黨內人士分析，朱立倫此行目的，就是要讓國民黨的聲音重回華府，先完成「攘外」，避免美國人只接收到民進黨 的意見；因此委由在美方擁有不少人脈的國民黨國際部主任黃介正主責，修復對美關係並直接傳達朱立倫親美的想法。

國民黨內人士分析，民進黨打美國牌奏效，朱立倫要備戰年底縣市長選戰、甚至2024總統大選，都要將路線往親美的方向調整，不能再被戴上親中的紅帽子。

至於朱立倫闡述的親美、與中共競爭以及對九二共識新解等言論，黨內人士觀察，國內除了深藍的負面反應外，藍營內部卻未掀起太多波瀾，值得觀察。

2020年總統敗選後，國民黨曾湧現檢討兩岸論述聲浪，但最後未有太多調整，黨內仍有許多堅定傳統九二共識，傾向和中國大陸擴大交往，並對美國是否支持台灣採取懷疑論的聲音。

朱立倫這次在美國強調親美路線，先不談能否改變美方對國民黨看法，是否能影響黨內都是個未知數。有藍營人士認為，如果現在訪美的人，是問鼎2024年總統大位人選，相關議題絕對會在黨內引發全面性討論；但目前大家期待的是，朱立倫要先帶領國民黨闖過年底地方選戰，若能勝選，再回頭定調美中台論述也不遲。

民進黨立委羅致政認為，親美抑或親中，整個國民黨的立場才是關鍵，他不認為是朱立倫說了算，未來還是要觀察朱立倫如何評論前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱的對中看法。

國民黨立委林為洲表示，朱立倫重新定位國民黨的兩岸論述跟台美關係，重新找回一條中道的路線，有達到某種程度的效果，對國民黨是正面的幫助。

林為洲說，朱立倫回來後一定會面對到不同的聲音，會受到挑戰與討論；至於如何獲得黨內支持，他認為，這需要時間去磨合，大家一起來討論。

黨內人士也說，只要談到兩岸論述，一定會有不同的聲音且引起部分批評，而這種作法很符合朱立倫個性，確立目標、一關一關過；但若能多點黨內溝通，蒐集各方意見，或許可避免掉一些不必要的麻煩。