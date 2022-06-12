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台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

記者丘采薇／台北報導
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣中央疫情指揮中心宣布於6月15日起全面放寬入境檢疫為「3加4」，政府知情人士指出，台灣防疫政策朝開放發展，已經沒有退路，若「3加4」施行順利，將於一個月後評估是否再全面放寬為「0加7」，意即入境後免隔離，只要進行7天自主管理；最快8月前宣布、9月前實施，屆時旅外國人返台將更方便，也有利於和國際恢復交流。

據悉，指揮中心評估「3加4」上路後將觀察兩個感染周期，也就是「兩個14天」，再評估進一步開放成「0加7」。據透露，台灣政府逐步開放的最大壓力來自業者，日前台北市進出口公會等商業團體曾向衛福部長陳時中反映，再不開放，不利於貿易，尤其全球主要國家都已開放國境，台灣若繼續維持原本的檢疫政策，將很難與世界接軌，尤其現在已慢好幾拍。

指揮中心宣布入境檢疫改為「3加4」之後，被工商及旅遊業視為一大利多，雖台灣尚未開放旅遊業出團，但入境檢疫縮短，自由行出國可試水溫，「總比什麼都沒有好」。

知情人士指出，這一年來，由於國外陸續開放邊境，但台灣卻鎖國，來自業者及外交人員的陳情排山倒海，也有許多台駐外人員反映，台灣檢疫政策過於嚴格，也使台灣與他國交流受到嚴重影響，許多人就選擇不到台灣，過去駐外館經常安排科技及學術人員互訪，也因此停擺。

不過據悉，台指揮中心宣布「3加4」歷經一些轉折。5月底，台指揮中心及行政院已經研議6月將入境檢疫從「7加7」縮短成「3加4」，並預計6月15日實施。行政院方面同意指揮中心於6月初宣布，但總統府高層認為應妥適評估，拍板於實施前再宣布，希望面對疫情能夠隨時滾動式檢討，避免太早宣布，引發國人疑慮。

知情人士也說，這兩周以來，台灣本土疫情一直處於高原期，再加上疫情往南擴散，指揮中心對宣布放寬入境檢疫感到極大壓力，不過另一方面，國內業者及駐外館處電報都在陳情「人回不來也出不去」，陳時中對宣布時機保密到家，在公開之前只有高層及少數核心幕僚知悉，不像過去宣布政策會先讓黨內立委先拿到「機密」宣傳。

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