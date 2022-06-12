朱立倫訪美行惹議 國民黨：朱未改變九二共識

國民黨主席朱立倫(中)12日自美搭機抵台，被問及張善政及呂玉玲尚未見面時，急忙表示「我這兩天要檢疫」拒談此事。記者黃仲明／攝影

國民黨 主席朱立倫結束訪美行，台灣時間12日清晨抵台，他在訪美期間提出國民黨「親美不親中」、「九二共識是沒有共識的共識」等說法，外界質疑其兩岸論述與未來路線；隨同出訪的國際部主任黃介正昨表示，朱立倫訪美並未針對兩岸關係提出新論述，也未改變九二共識。

至於朱立倫稱與對岸「基於原則交往」，黃介正說明，「原則」的基本元素包括堅持中華民國 憲法，過往的「一中各表」，及基於台灣人民的利益。黃介正說，國民黨不會為交往而放棄自身原則。

國民黨大陸部主任林祖嘉解釋，這個原則就是「九二共識，一中各表」，一直都是在這個原則下溝通，以前是這樣，現在也是這樣，從沒有改變過。

林祖嘉強調，朱立倫講九二共識是「沒有共識的共識」，其實也是一個共識，很多人以為他要改變什麼，但其實並沒有，整個大原則並沒有改變；國民黨大原則還是九二共識、一中各表、反對台獨、求同存異，都是在這個大原則下與對岸交往。

創立「九二共識」名詞的國安會前秘書長蘇起提醒，民進黨一面倒向美國的政策只利美不利台，國民黨不宜仿效，而宜學習其他國家（如日本、韓國）尋求均衡點。

蘇起強調，更重要的是，國人應該想清楚美國在台海出事時是否真的會來救台灣；美國不出兵，烏克蘭只是小輸或大輸之差，但台灣卻會全輸，一面倒向不一定會來救台的美國，會不會反而更加深北京的緊迫感？國人應該想想。

前總統馬英九 基金會執行長蕭旭岑認為，國民黨黨綱、黨章與全代會通過之政策綱領，以及去年朱立倫就任主席回覆中國國家主席習近平賀電，都顯示兩岸應在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上繼續交流合作，維持台海穩定，國民黨應繼續堅持推動。