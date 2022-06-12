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黃文擇獨立演出上千角色 為「素還真」發聲30年

中央社台北13日電
「八音才子」黃文擇逝世。圖／本報系資料照片
「八音才子」黃文擇逝世。圖／本報系資料照片

已故國寶大師黃海岱布袋戲家族第三代成員，黃俊雄次子黃文擇12日過世。黃文擇過去為超過上千布袋戲偶配音，光是「素還真」就從年輕配音到老，宛如真實人物活在觀眾心中。

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，這是素還真的經典台詞，也出自黃文擇的配音，把素還真從年輕配到老，各有神采，可說是台灣聲演傳奇。過去霹靂布袋戲系列由黃文擇配音包辦所有角色，以聲線多變配音自若，外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。

又英雄市井，又反派，又市井小民，又丑角；或低八度的男聲，高八度的女聲，甚至飛禽走獸，黃文擇都信手拈來，連感冒都上工。他曾說他進入了每一個戲偶，就要進入戲偶被賦予的角色。戲偶彼此對話都由他一人獨任，入戲甚深，常常隨劇情配音配到泛淚，「有時候我也懷疑自己是不是精神分裂。」

黃文擇曾說戲偶沒有生命，「你給他名字，給他聲音，他就擁有了世界。」

黃文擇對於布袋戲傳承與發揚深具貢獻，他強調布袋戲是台灣文化，也是雲林縣最重要的傳統藝術之一，過去是哥哥黃強華負責劇本，他負責口白，兄弟倆與時俱進，把電影、電腦動畫等現代化科技導入這項傳統藝術，為這項傳統藝術及文化開創新視野。霹靂電視台更曾創下350多萬戶萬收視戶的紀錄，一度進軍美國迪士尼頻道，讓布袋戲躍上國際。

2010年9月底霹靂多媒體公司製片廠曾發生大火，當時任職霹靂多媒體總經理的黃文擇非常難過，他說素還真等500尊珍貴原刻版戲偶，已經找不到第二尊，這是無法估計的文化損失。

黃文擇對布袋戲偶有著深厚的感情，他曾說每尊布袋戲偶都是珍貴的家人、獨一無二的文化財。為了「安頓」這些戲偶，霹靂甚至曾經開闢空間做為戲偶「休息室」，全天候維持冷氣恆溫，要讓戲偶都維持最佳狀態。近年黃文澤也做聲演傳承，希望把單口配音技藝持續傳給年輕世代，繼續延續戲偶生命。

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