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入台檢疫鬆綁「3+4」 遭質疑是「政治開放」

記者沈能元、李定宇／台北12日電
台灣入境檢疫6月15日起放寬為「3+4」，政府防疫政策已是與病毒共存，行政院長蘇貞昌鼓勵民眾多外出走走，戶外商圈景點假日湧現人潮。（記者林俊良／攝影）
台灣入境檢疫6月15日起放寬為「3+4」，政府防疫政策已是與病毒共存，行政院長蘇貞昌鼓勵民眾多外出走走，戶外商圈景點假日湧現人潮。（記者林俊良／攝影）

指揮中心指揮官陳時中才剛說不考慮開放國人觀光旅遊，昨則宣布15日零時起入境檢疫期放寬改為「3+4」，但歐美BA.4、BA.5疫情升溫，陳時中也直言開放後多少會擴大疫情。專家指出，台灣疫情比他國嚴重，放鬆管制「對國內影響不大」開放是必須要走的路，只是專家質疑，現在開放仍有「政治開放」的意味。

入境檢疫期放寬為「3+4」，台大兒童醫院院長黃立民、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬、前疾管局長蘇益仁以及新光醫院副院長洪子仁皆表示，對國內疫情影響不大。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，世界的趨勢就是「開放邊境」，台灣勢必也要走向開放，但開放速度如此快，除預估6月底疫情會逐漸趨緩，另一部分仍是政治開放，主要是為了讓陳時中能在7月時順利參選台北市長。

陳時中日前被問到指揮中心是否會在6月底解散及7月參選議題時表示，「6月底就知道了」，以及今天周日不舉行防疫記者會，王任賢說，這些都是要讓外界認為疫情已開始趨緩，且往後開放防疫管制速度會愈來愈快，陳時中若順利參選台北市長，也顯示國內防疫成功。

蘇益仁表示，入境檢疫現在應直接開放「0+7」，國內疫情遠比國外嚴峻，「3+4」措施相對已失去意義，全面開放的同時則需監控國際BA.4、BA.5疫情。

洪子仁說，「3+4」其實是為開放國人觀光旅遊鋪路，原因是目前本土疫情仍處在高原期，先觀察對國內醫療量能衝擊，再進一步鬆綁成「0+7」也不遲。

蔡英文總統前天表示，基隆是疫後生活的新起點，因中南部疫情仍在高原期，此番話引起民眾不滿。新北市長侯友宜說，北部仍然面對有很多的挑戰，疫情仍然艱鉅，他期待總統加把勁全力以赴。

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