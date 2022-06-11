入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

台灣中央流行疫情 指揮中心今天宣布，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫 ，每周限額2.5萬人次；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 今天下午在疫情記者會中宣布此消息，強調這次政策是基於國際、國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流。

陳時中表示，6月15日起抵台的航班將適用新版「3+4」居家檢疫規定，屆時居家檢疫天數將從現行7天縮短為3天，並進行4天自主防疫，取消原本7天的自主健康管理，實施初期每周限2.5萬人次入境，同時開放轉機。

陳時中指出，來台旅客應持有表定航班時間前2天內的COVID-19核酸檢驗報告，並於入境時在機場配合採集深喉唾液檢體進行PCR檢測，現場也會發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

不過，陳時中說，未來入境至檢疫處所交通工具除了可搭乘防疫車隊外，也能由親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊的防疫規範，落實各項防疫措施。

在檢疫處所方面，陳時中表示，將維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則；考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

後面4天的自主防疫期間應遵守防疫規範，包括非必要不可外出，需有2天內家用快篩陰性檢驗結果才可外出工作及採買生活必需品，外出全程戴口罩及保持社交距離，上班、參訪、演講等期間須全程戴口罩、維持社交距離，避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。