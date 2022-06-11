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入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

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入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

中央社台北11日電
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，每周限額2.5萬人次；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布此消息，強調這次政策是基於國際、國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流。

陳時中表示，6月15日起抵台的航班將適用新版「3+4」居家檢疫規定，屆時居家檢疫天數將從現行7天縮短為3天，並進行4天自主防疫，取消原本7天的自主健康管理，實施初期每周限2.5萬人次入境，同時開放轉機。

陳時中指出，來台旅客應持有表定航班時間前2天內的COVID-19核酸檢驗報告，並於入境時在機場配合採集深喉唾液檢體進行PCR檢測，現場也會發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

不過，陳時中說，未來入境至檢疫處所交通工具除了可搭乘防疫車隊外，也能由親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊的防疫規範，落實各項防疫措施。

在檢疫處所方面，陳時中表示，將維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則；考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

後面4天的自主防疫期間應遵守防疫規範，包括非必要不可外出，需有2天內家用快篩陰性檢驗結果才可外出工作及採買生活必需品，外出全程戴口罩及保持社交距離，上班、參訪、演講等期間須全程戴口罩、維持社交距離，避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

防疫 陳時中 疫情

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