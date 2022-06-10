我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊凡卡不挺老爸「舞弊說」 川普吐槽：她早就退房了

全球最大避險基金：若Fed全力打通膨 美股會再崩25%

歐巴馬有望造訪台灣？ 林昶佐：他笑著點點頭

記者吳亮賢／台北11日電
哥本哈根民主高峰會9、10日登場，受邀參與座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬，並當面邀請歐巴馬有機會能訪台，歐巴馬則笑著點點頭回應。取材自林昶佐臉書
哥本哈根民主高峰會9、10日登場，受邀參與座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬，並當面邀請歐巴馬有機會能訪台，歐巴馬則笑著點點頭回應。取材自林昶佐臉書

哥本哈根民主高峰會9、10日登場，受邀參與座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬（Barack Obama），並當面邀請歐巴馬有機會能訪台，歐巴馬則笑著點點頭回應。

民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）9、10日舉行，立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委邱臣遠。

王婉諭也在臉書分享，歐巴馬演講時，她就坐在第一排的位置，感受到其演講魅力十分驚人，兼具幽默優雅以及知性。而歐巴馬也談到這幾年中國、俄羅斯對全世界所造成的民主威脅，「如果我們想要讓民主繁榮發展，那我們就必須要給予它足夠的養份，更重要的是，我們必須不停奮鬥，才可能擁有民主。」

邱臣遠表示，歐巴馬演說中也談到近年俄羅斯及中國對世界各國民主造成的威脅，聽完歐巴馬的演說後，讓人充分感受到，民主從來不是從天而降的，也並非如陽光、空氣、水一樣唾手可得。「我們必須不停給予養分、不停的奮鬥，才能保護我們得來不易的民主自由」。

美國前總統歐巴馬於哥本哈根民主高峰會演講。取材自王婉諭臉書
美國前總統歐巴馬於哥本哈根民主高峰會演講。取材自王婉諭臉書

歐巴馬 俄羅斯 臉書

上一則

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

延伸閱讀

13年前摸總統頭髮男童 與歐巴馬重敍 歐指白髮：當年我沒說謊哦

13年前摸總統頭髮男童 與歐巴馬重敍 歐指白髮：當年我沒說謊哦
影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了

影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了
德州小學槍案／限槍講了9年無進展 民主黨砲轟共和黨

德州小學槍案／限槍講了9年無進展 民主黨砲轟共和黨
美總統官方推特 近5成假帳號或不活躍帳戶

美總統官方推特 近5成假帳號或不活躍帳戶

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍