歐巴馬有望造訪台灣？ 林昶佐：他笑著點點頭

哥本哈根民主高峰會9、10日登場，受邀參與座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬，並當面邀請歐巴馬有機會能訪台，歐巴馬則笑著點點頭回應。取材自林昶佐臉書

哥本哈根民主高峰會9、10日登場，受邀參與座談的無黨籍立委林昶佐在臉書 透露，他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬 （Barack Obama），並當面邀請歐巴馬有機會能訪台，歐巴馬則笑著點點頭回應。

民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）9、10日舉行，立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委邱臣遠。

王婉諭也在臉書分享，歐巴馬演講時，她就坐在第一排的位置，感受到其演講魅力十分驚人，兼具幽默優雅以及知性。而歐巴馬也談到這幾年中國、俄羅斯 對全世界所造成的民主威脅，「如果我們想要讓民主繁榮發展，那我們就必須要給予它足夠的養份，更重要的是，我們必須不停奮鬥，才可能擁有民主。」

邱臣遠表示，歐巴馬演說中也談到近年俄羅斯及中國對世界各國民主造成的威脅，聽完歐巴馬的演說後，讓人充分感受到，民主從來不是從天而降的，也並非如陽光、空氣、水一樣唾手可得。「我們必須不停給予養分、不停的奮鬥，才能保護我們得來不易的民主自由」。