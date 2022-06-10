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他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

許多人都說「台灣最美的風景是人」，讚許台灣民眾的熱情好客，也有不少外國旅客因此慕名而來。不過日前一位網友在「Dcard」網站發文，他認為台灣的街景毫無美感可言，不僅穿插著鐵皮屋、廣告看板，而且還不乾淨整潔，並以「貧民窟」來形容台灣大街上的景緻，直指這與台灣人的美感差有關，引起眾人熱議。

原PO提到，走在台灣街上很常看到滿目瘡痍的鐵皮屋、亂七八糟的廣告看板、潮濕又骯髒的夜市，「不得不說還真像東南亞，完全就是貧民窟毫無美感可言，說不定東南亞還比我們更乾淨整潔？」、「外國人常說台灣最美的風景是人，但換句話說不就是暗指台灣風景醜得不像話嗎？」他也補充，認為鐵皮屋本身沒有錯，應該要改進的是配色、鏽斑和結構，「就像一件衣服到處縫縫補補然後各種顏色亂拼湊會好看？」

許多網友紛紛認同地表示，「以前覺得台灣的街景超醜，現在覺得也許這就是台灣的特色，硬要改變的話，看起來就不像台灣了」、「幾年前從倫敦回來超有感，我們的城市就是很醜」、「建築還可以怪政府，但台灣人大多連身上的服裝跟日常用品都醜」、「去一趟日本真的超美，隨便街道都想拍照」、「街景醜到爆而且還很臭，每次回去都很痛苦，完全不明白台灣最美的風景是人是什麼東西，應該是台灣人自己講的」。

不過也有網友反駁，「只看住宅區的房子，台南的虎尾寮規劃的就很整齊，高雄的話就美術館」、「你說的大部分都對，但夜市就是這樣才有夜市感啊」、「不是沒有美感，是沒錢啦，不然誰不想要整修」、「有些人整天嗆台灣市容爛，結果問這些人願不願意花錢改善或配合都更，然後死都不要」。

東南亞 美術館 日本

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