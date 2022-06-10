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美中防長會談 台外交部感謝美支持台灣、批中說法荒誕

中央社台北10日電

美中防長今天舉行雙邊會談，台外交部對於美國政府再次以具體行動支持台海和平穩定表達感謝；對於中國政府對台灣主權及美國對台軍售的荒誕說法，外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，從未受中國管轄，台灣人民更不會屈服於中國的武力威脅。

國防部奧斯丁（Lloyd Austin）今天與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於「香格里拉對話」期間在新加坡會晤。

台外交部發言人歐江安向中央社表示，依據美方事後發布的新聞稿，奧斯丁重申美國持續恪遵基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。外交部感謝拜登政府，再次以具體行動支持台海和平穩定。

歐江安表示，針對中國政府對中華民國台灣主權及美國對台軍售的荒誕說法，台外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

歐江安表示，政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

中華民國 國防部 奧斯丁

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