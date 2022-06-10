台新增6萬8311例確診 213死再創新高

台灣新增6萬8347例COVID-19確定病例，分別為6萬8311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡、創新高。圖／指揮中心提供

台灣中央流行疫情 指揮中心今日公布台灣新增6萬8347例COVID-19確定病例，分別為6萬8311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡、創新高。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，昨天新確診6萬8311人，比先前一天降低一些，境外新增36例，死亡個案跟昨天差不多，為213人。

指揮中心表示，今日新增之6萬8311例本土病例，為3萬1939例男性、3萬6332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(1萬32例)、高雄市(9864例)、新北市(8858例)、台南市(6291例)、桃園市(6081例)、彰化縣(5088例)、台北市(4891例)、屏東縣(2989例)、新竹縣(1748例)、雲林縣(1597例)、南投縣(1530例)、苗栗縣(1509例)、新竹市(1272例)、嘉義縣(1266例)、宜蘭縣(1259例)、花蓮縣(1063例)、基隆市(965例)、台東縣(806例)、嘉義市(753例)、澎湖縣(230例)、金門縣(198例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心說，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(3例)、斯洛伐克(2例)、阿拉伯聯合大公國及泰國(各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1207萬4379例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含930萬9106例排除)，其中276萬2080例確診，分別為1萬3357例境外移入、274萬8669例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計3797例COVID-19死亡病例，其中3782例本土，個案居住縣市分布為新北市1286例、台北市718例、桃園市259例、台中市250例、高雄市231例、台南市164例、彰化縣138例、基隆市131例、屏東縣106例、宜蘭縣85例、花蓮縣68例、雲林縣61例、南投縣57例、台東縣51例、新竹縣41例、嘉義縣及苗栗縣各37例、嘉義市35例、新竹市16例、金門縣7例、澎湖縣4例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。