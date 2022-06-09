台立委打架紅到國外…斯國議員神還原 綠委：不好意思

斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團日前抵台，昨天前往立法院拜會；由於台灣立委打群架名聞遐邇，斯國議員當場模擬「全武行」姿勢，趣味中帶點諷刺。被封「女戰神」的民進黨 立委王美惠說，貴賓從電視上看到立委吵架，實在不好意思，但她有解釋，「打架不是台灣立法院的常態」。

立法院長游錫堃昨午設宴款待斯洛伐克訪團時表示，台灣過去從未被中華人 民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國一邊一國是鐵錚錚的事實。布拉提斯拉瓦省長德若巴回應，剛仔細聆聽游錫堃的致詞，他相信這是出自一位非常有經驗的智者之言。

雙邊昨舉行「台灣-斯洛伐克國會聯誼會」成立大會後，特別參觀立法院議場，對台灣國會充滿好奇。過程中，有訪團成員注意到，議場內的國父遺像破了個洞，民進黨立委何志偉說明，因立法院會日前處理法案時，議場發生推擠，在野黨立委朝主席台丟擲水杯的意外。

聽完說明，議員齊阿克和布拉提斯拉瓦、省長德若巴，打趣模擬「全武行」畫面，還有人拉住勸架，令人莞爾。

對於外界質疑不尊重立院，國民黨 立院黨團總召曾銘宗說，若民進黨立委有客觀、完整還原當天過程，引發外賓模仿，可以理解，畢竟來者是客，國民黨團尊重。王美惠說，她有向貴賓解釋，議場大都是朝野討論法案、議事殿堂，打架不是常態。

外交部昨證實，擔任訪問團長的斯國副議長勞倫契克及擔任副團長的斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基確診，昨雙雙缺席。不過，前一天才跟斯國訪團見面的行政院長蘇貞昌，昨天行程仍照舊，接見法國參議院外交暨國防委員會葛里歐副主席訪團。