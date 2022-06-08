台新冠致死率達「萬分之10防線」 專家：6月後才下降

台灣新冠致死率粗估達萬分之十，已達指揮中心指揮官陳時中所設定的防線。（本報資料照片）

台灣昨新冠死亡個案數159，再創新高，粗估台灣致死率達萬分之10，已達指揮中心指揮官陳時中所設定的萬分之十防線。台大兒童醫院院長黃立民表示，台新冠疫情 致死率應差不多就是萬分之10，不過，死亡人數維持在高峰的時間，應會再延續一陣子。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，最近死亡人數較多，原因在於死亡本來就是落後指標，將持續觀察變化。

指揮中心昨也公布，今年251萬2968名確診病例，共3123例通報死亡（全死因）；但這3000多例死亡通報卻只有2520例被列入公布的死亡數，其中603例沒有列入。

未被列入的原因，包括死亡診斷書把新冠確診歸類為其他死因的最多，有271例；死亡診斷書沒出現新冠肺炎的有227例、資料可疑或還需再蒐集有50例，意外或自殺有39例，另外還有確診時間與死亡隔較長時間的16例。

台大公衛教授陳秀熙指出，6月5日以前大部分感染者為青中壯年，年輕族群染疫人數眾多，例如，25到29歲染疫率達15%，其次為30到34歲、1到4歲、5到9歲，均為14%，至於50到59歲只有8%，60到69歲只有7%，70歲以上只有6%，明顯偏低。

陳秀熙表示，年輕人染疫率較高，成為整個社會的保護傘，也能保護到年長者及小朋友。目前年長者感染率大約是6%到7，確診人數可能還會往上，必須審慎觀察致死率的變化，預期要過6月後，中重症和死亡才會下降。

黃立民指出，台確診人數才逐漸往下降，而死亡會比確診延遲一些，因此，死亡人數維持在高峰應會再延續一陣子，估計再持續到下周，但整體致死比率不太會變動，應差不多就是萬分之10，甚至可能低一些。

若以高峰後累積死亡率來看，陳秀熙指出，截至6月5日台灣約10/100000，低於全球平均20/100000，目前只有紐西蘭、日本、澳洲、新加坡 比台灣還低。

至於致死率計算模式，陳秀熙強調，流行高峰過後的致死率計算方式常有謬誤，因為作為分母的確診個案通報數可能下降，以致致死率變高，這在英國 、加拿大、丹麥等國都看到類似現象，英國今年4月甚至出現千分之15的高致死率。