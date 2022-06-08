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斯洛伐克國會友台小組主席：駐處應更名「中華民國」

記者張加／即時報導
針對是否承認台灣主權，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基回答表示，人口五百萬的斯洛伐克，作為歐盟的會員國，無法悖離歐盟對一個中國的政策，也無法單獨改變認同台灣的主權。記者杜建重/攝影
針對是否承認台灣主權，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基回答表示，人口五百萬的斯洛伐克，作為歐盟的會員國，無法悖離歐盟對一個中國的政策，也無法單獨改變認同台灣的主權。記者杜建重/攝影

斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基今指出，他認為駐斯洛伐克台北代表處應用官方名稱「中華民國」，他還說，如果世界上只能承認一個中國，應承認「這個民主中國」。

斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）與歐舒斯基（Peter Osusky）以及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，5日至10日以外交泡泡方式聯合組團訪台，今下午在外交部舉行記者會。

媒體詢問對駐斯洛伐克台北代表處更名為台灣代表處的看法，歐舒斯基回應，個人認為台灣應該用自己官方名稱中華民國，斯洛伐克每年10月10日都用中華民國國旗歡慶民主中國誕生，如果世界上只能承認一個中國，也是要承認這個民主中國，而非另一個共產中國。

記者接著詢問歐舒斯基，是否認為斯洛伐克應將外交承認從北京轉向台北？歐舒斯基指出，當前問題是，斯洛伐克作為歐盟成員國，而歐盟有其一中政策，雖然這個政策對斯洛伐克並不是很理想，但作為一個500萬人的小國，很難扭轉外交承認，能夠發揮影響力的還是英國、法國、德國等主要大國。

歐舒斯基說，只能希望隨著俄羅斯入侵烏克蘭，或許能讓歐盟覺醒，進而保護岌岌可危的民主國家。

歐舒斯基補充，作為一個小國沒辦法立即扭轉大局勢，但任何支持台灣的小事都要做，這次訪團來台就是證明，展現不畏懼來自中國大陸的壓力。

另有媒體問及，立陶宛已退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制，並呼籲歐盟國家跟進，斯國政壇對此機制有何看法；歐舒斯基指出，其態度是保持距離，也不是馬上退出，而是慢慢降低參與官員層級，然後逐步退出。

外交部長吳釗燮稍早頒贈「睦誼外交獎章」給歐舒斯基，歐舒斯基致詞時表示，有幸擔任8年台斯國會友台小組主席，為推進台斯關係貢獻心力，呼籲國際社會注及台灣2350萬勤奮善良的人民被排拒在國際組織外的不公義待遇，並堅定疾呼台灣應被公平納入國際體系。

斯洛伐克共和國國會訪問團合影：齊阿克議員(右起)、我駐斯洛伐克代表處大使李南陽、...
斯洛伐克共和國國會訪問團合影：齊阿克議員(右起)、我駐斯洛伐克代表處大使李南陽、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基、布拉提斯拉瓦省省長德若巴、副議長勞倫契克、席曼諾娃議員、史丹奇克議員、列霍茨基議員。記者杜建重／攝影

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