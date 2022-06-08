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法國參議院訪問團抵台 將晉見蔡英文總統

記者黃仲明／桃園機場即時報導
法國參議院訪問團今晨抵台，訪團成員葛里歐副主席（左三），財政委員會副主席艾伯雷議員（右二）、高夏帆議員（左一）、瓦特博磊議員（右三）及海路鐸議員（右一）共5位跨黨派朝野議員今晨抵台，台外交部政務次長曾厚仁（左二）代表接機。記者黃仲明／攝影
法國參議院訪問團今晨抵台，訪團成員葛里歐副主席（左三），財政委員會副主席艾伯雷議員（右二）、高夏帆議員（左一）、瓦特博磊議員（右三）及海路鐸議員（右一）共5位跨黨派朝野議員今晨抵台，台外交部政務次長曾厚仁（左二）代表接機。記者黃仲明／攝影

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率團來台訪問，訪問團成員搭乘長榮航空BR-88航班於今天(8日)清晨6點51分抵達桃園國際機場，台外交部政務次長曾厚仁代表接機，雙方於國賓門以碰觸手肘代替握手。

葛里歐於國賓門發表簡短談話，他說疫情期間旅行非常不易，因此格外開心能夠與其他四位跨黨派的議員一同訪台，參議院中的議員可選擇不同的與其他國家友好小組，選擇友台小組是因為他們覺得這個小組非常重要；訪團此次將會拜會許多政府單位，希望能夠更了解台灣，增進台法關係。

葛里歐表示，這次訪台他將二度晉見蔡英文總統，相信會有很多意見交換的機會，討論他們關注的議題。他也提到，非常感謝台灣駐法代表吳志中大使，他在巴黎推展台灣對外外交時非常有活力，讓他更了解台灣寶島；台灣作為一個充滿活力的國家、更是民主的典範，非常高興有機會到此認識台灣。

台外交部表示，葛里歐應台灣政府邀請於8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡泡方式來台灣訪問。訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及其他相關部會首長，同時也將參訪台灣文經建設。

台外交部指出，訪團成員除葛里歐副主席外，還包括財政委員會副主席艾伯雷議員（Vincent Eblé）、高夏帆議員（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊議員（Dany Wattebled）及海路鐸議員（Ludovic Haye）共5位跨黨派朝野議員。今天抵台的訪問團是繼去年10月法國參議院訪團、12月法國國民議會訪團後，一年內法國國會第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼，台灣政府表達誠摯歡迎之意。

葛里歐參議員為法國參議院友台小組副主席，是台灣的長期友人，對台法國會交流貢獻卓著，歷年來除為台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL）多次向法國政府提出書面及口頭質詢外，去年5月6日更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜發起，並獲得參議院高票一致決通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

外交部補充，此次葛里歐副主席是繼2018年之後第二度訪台，並將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題與我交換意見，期盼藉此行繼續深化台法友誼，拓展互惠互利的實質夥伴關係，共同為印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來更多貢獻。

參議院 蔡英文 疫情

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