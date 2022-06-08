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環時：李登輝前日本秘書 將任日台交流協會調查員

記者林則宏／即時報導
日本台灣交流協會台北事務所。(本報資料照片)
日本台灣交流協會台北事務所。(本報資料照片)

中國《環球時報》8日報導，曾任前總統李登輝、前國策顧問金美齡秘書的早川友久，或將出任日本台灣交流協會台北事務所「專門調查員」一職。

報導引述分析稱，日本政府日前才傳出將派遣防衛省現役官員駐台，此次關於早川友久的人事任命，或將是日本政府對北京當局的又一次試探。

《環球時報》指出，按慣例，日本台灣交流協會台北事務所「專門調查員」職位通常由年輕學者擔任，但起用與台獨勢力關係密切人士實屬罕見。分析人士認為，這一人事任命一旦坐實，即可窺見岸田文雄政權對台政策的本性。但這項消息尚未得到證實。

《環球時報》表示，早川友久1977年出生於日本栃木縣足利市，畢業於日本早稻田大學，現居台北。早川友久曾撰文講述其成為李前總統秘書的經過。2002年早川友久首次赴台旅遊時，在總統府遇見一位「會說日語的阿姨」，隨後他被帶到當時民進黨人士參選台北市長的演說現場，早川友久稱，其「隨即被台獨演說所感動」。

回到日本後，早川友久便開始參與台灣民主運動。2002年12月，他出任「日本李登輝之友會」青年部長，2003年出任前總統陳水扁國策顧問金美齡事務所秘書。

2007年，早川友久赴台灣大學法學部留學。在台灣大學期間，早川友久曾三次擔任李前總統訪日團的工作人員，負責對應媒體、拍攝等工作。2012年，李前總統點名讓其擔任李登輝事務所秘書。

中國社會科學院中國歷史研究院研究員王鍵對《環球時報》表示，日本和民進黨當局一直在「水面下」搞小動作，但在台灣問題上，日本並不想和中國徹底「鬧翻」，不敢輕易越過紅線。

王鍵強調，無論是衝在前面的日本台灣交流協會，還是隱藏於背後的日本政府與民進黨當局，妄想製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀註定不會得逞。

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