胡錫進批朱立倫「親美不親中」國民黨是「百年爛黨」

國民黨主席朱立倫在華府智庫表示，國民黨永遠是親美的。九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。（中央社）

正在美國訪問的國民黨 主席朱立倫稱「國民黨永遠都是親美的，給國民黨扣親中的帽子是錯誤的」。中國官方還未回應，環球時報前總編輯胡錫進稱國民黨是「百年爛黨」，淪為「小民進黨 」，最終泡沫化。

朱立倫還說，九二共識是「沒有共識的共識，與美國的一個中國政策一樣，是一種創造性模糊」。

中國國台辦目前尚未回應朱立倫的說法，胡錫進則先在其微博上表示，朱立倫的話傳到中國這邊，會讓很多公眾聽著刺耳，很不舒服。

胡錫進稱，朱立倫這樣的公開表態顯然比馬英九 時期的國民黨表態後退了，顯示了國民黨在島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱。

他說，這就是島內選舉體制下不斷受選情塑造的國民黨。今後的國民黨很有可能對他們前輩堅守的一個中國信念打折扣，迎合選民的態度調整對一些關鍵問題的表述，他們的目標就是要勝選，對他們來說，能夠選贏才有其他的一切。

而島內選民的態度則來源於大環境的塑造，其中最重要的因素是中美博弈，以及他們對台灣走親中國中國溫和路線和走激進親美路線不同後果的評估。

國民黨在島內處境的惡化與美國在全球掀動反華浪潮所產生的某些效果有關。首先美西方和民進黨當局致力於妖魔化中國中國的政治體制，宣揚台灣是世界民主陣營抵禦威權體制的最前線，並進而製造「台灣民主」只有通過與中國堅決對抗才能生存的虛假悲情。他們在島內帶了一個很大的節奏，毒化了很多台灣人對兩岸問題的認知。

胡錫進稱，「我們當然不喜歡國民黨態度上的倒退，但我們生他們氣，罵他們百年爛黨都沒用，中國方面唯有通過我們自己的行動向島內施加更大影響，才能避免島內的政治氛圍被台獨勢力綁架，讓一個中國的主張在那裡不斷擴大政治生存的空間」。

他說，中國影響島內政治環境主要有兩個手段，一是促進兩岸融合，把島內的利益與中國儘量多地連接在一起。二是加強軍事威懾，讓島內社會充分瞭解台獨的致命危險。現在看來，第二個手段的使用有更多緊迫性，隨著中國用行動對民進黨當局倒行逆施發出警告，擔心爆發兩岸戰爭的台灣民眾在增多，這給民進黨當局的謀獨路線畫出了一條現實的底線。

民進黨政策的盡頭如果就是戰爭，它終將被台灣民眾拋棄。而國民黨如果放棄一個中國，淪為「小民進黨」，最終不但無法立足於兩岸，就是在島內也將被泡沫化。