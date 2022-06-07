洩露最新潛艦技術給台灣 韓通緝涉案韓企在台法人代表

2017年3月，台灣蔡英文總統（左）主持潛艦國造簽約儀式，宣示啟動潛艦國造。本報系資料照片

南韓 朝鮮日報7日報導，南韓張保皋級潛艦部分技術，疑似遭參與台灣潛艦國造計畫的南韓造船相關企業外洩給台灣國際造船公司，南韓警方已逮捕嫌犯移送檢方，並通緝 涉案企業在台灣的法人代表。

南韓報導稱大宇造船技術外洩

報導說，南韓海軍3000噸級張保皋級潛艦部分技術，6日被證實外洩至台灣，南韓警方已將涉案企業嫌疑人移送檢調，並通緝該企業在台法人代表，此人目前仍在台灣。

報導中稱主要涉嫌洩密的是南韓A公司，並未透露全名。外洩的技術為大宇造船海洋工程公司所有，大宇造船生產南韓第一艘3000噸級潛艦「島山安昌浩」號等主力潛艦。

台船聲明韓技術無法用於國造

承辦潛艦國造計畫的台船公司發表聲明，強調韓國潛艦的技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案，台船否認抄襲。

一人轉交造艦技術藍圖遭拘留

今年3月，南韓警方以違反出口軍事技術及物資須獲政府許可的規定，將造船器材企業A公司等三家公司與三名人士移送檢察機關，其中一人因為已經攜帶部分潛艦技術藍圖出境並轉交台船，而遭拘留。

南韓警方說，涉案A公司與台船簽署一份1500億韓元（約1億1964萬美元）的合約。該公司派遣20名員工，其中包括15名大宇造船潛艦事業部的前職員，前往位在台灣高雄的台船公司。A公司在2019年參加台灣潛艦國造計畫。

涉案人攜台組件 稱是風機零件

南韓警方表示，A公司派往高雄協助台灣建造潛艦的人員當中，有人將潛艦油水分離器及電瓶固定裝置等關鍵組件的設計藍圖交出，這些技術原本是大宇造船所有。涉案人還將部分潛艦組件直接帶往台灣，在機場 被發現時，宣稱這些組件是建造離岸風電廠的零件。

警方說，涉案人向他們供稱，一開始不知道這件生意會有問題，後來發現可能違法，但已無法停止，只好繼續做。

報導說，A公司雖與台船簽下1500億韓元合約，但因遭到洩密調查，至今只拿到640億韓元（約5104.6萬美元）的中期付款，其中79億韓元（約630萬美元）疑似和洩密有關，已遭警方先行查扣。