民進黨：習近平「九二共識」不給國民黨模糊空間

民進黨表示，習近平「九二共識」不給國民黨模糊空間。(本報系資料照)

國民黨 主席朱立倫昨天在美國表示，九二共識是「沒有共識的共識」。民進黨 回應，習近平 早在2019年初已定調，九二共識就是「一國兩制」，沒有給台灣任何模糊或共識的空間。

民進黨指出，若國民黨持續漠視國際現勢與中共日益膨脹的擴張野心，只會不斷重彈「創造性模糊」老調，對維持台海和平穩定以及維護台灣國家安全與尊嚴毫無助益。

民進黨表示，台陸委會本月2日剛公布民調清楚顯示，超過八成台灣民眾不認同「一中原則」與「九二共識」，這也是民進黨一貫立場。相較今年2月朱立倫才稱蔡英文總統「不要九二共識那要什麼？」，朱立倫今天終於公開承認九二共識就是「沒有共識」，顯示民進黨以往的主張完全正確。

民進黨表示，國民黨和朱立倫始終未能認清，國家主權沒有模糊的空間，健康的兩岸交流方案一定要在堅守國家主權地位下進行，而非以「創造性模糊」、「虛假的和平」來換取交流機會。更何況，習近平定義下的「九二共識」完全不給國民黨任何模糊的餘地。

民進黨說，朱立倫此行也一再抨擊民進黨貼國民黨「親中反美」標籤，這實在令人不敢恭維。民進黨想要問，難道連赴新疆替中共擦脂抹粉的洪秀柱、赴北京聽習近平訓話的吳斯懷，或散播疑美、反美言論的趙少康等，都是民進黨貼的標籤？也別忘了朱立倫自己也曾說過美豬是「瘋豬肉」，這也是民進黨貼的嗎？

民進黨表示，這些都是出自國民黨人之口的言論，在在說明了國民黨真實的立場，絕非是民進黨可以貼的標籤，國民黨若認為過去立場有誤，應對此深刻反省，而非一味卸責抹黑民進黨。

民進黨樂見國民黨認知到「親中反美」路線不可行。但對於支持台灣、與台灣共享價值的國際盟友，應該真誠對待，而非如朱立倫一般，用虛假空洞、前後言行不一的話術矇混。