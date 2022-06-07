新北消防局爆造假 事後排演錄音給亡童父

林父表示，恩恩已經去當天使，是無法改變不了的事實，但希望他的離開不要如此不明不白。圖／擷取自林姓父親臉書

新北市中和2歲男童「恩恩」染疫亡案持續延燒，昨天恩恩爸才親赴消防局聽報案錄音檔，今天卻有網友在臉書 爆料，稱消防局「演戲、假報案」給恩恩爸看，報案狀況是「模擬的」。

針對假報案，恩恩爸回應，現在很錯愕，暫時無法評論，而消防局則是氣的提告；稍早，該名網友又在臉書發文反諷說，「消防局告人速度很快，目前不回訊息，先泡茶休息」，還嗆「消防局的法務，你們要加油喔」。

一名自稱前消防員的張姓網友，今天下午在臉書上爆料，稱6日恩恩爸至新北市消防局聽錄音檔，早上9點半至10點被消防局長官引導到4樓勤指中心看「偽造報案」的表演。

他說，這段期間119長官要執勤員「大聲問案」，營造環境吵雜、充滿個資 的假象，還要其他科室人員網內互打，都是演戲給恩恩爸聽的「假案件、假報案」。

由於該網友貼文內容，指名道姓控訴消防局長黃德清，直指他用強大政府機器欺負無辜家庭，且表示「高調幫分享，句句屬實願意接受法律檢視」，發文5小時就吸引逾4000人按讚、1400則分享。

今天晚上7點半，「事主」恩恩爸針對此事回應，他說昨天抵達消防局，在報案中心沒有停留太久，不知道報案狀況是不是模擬的，但看到網路的爆料後很錯愕，這跟認知中的消防員形象落差太大，暫時無法評論。

消防局針對該名網友的爆料，強調內容不實、已嚴重影響消防局聲譽，將在明天早上9點至新北地檢署按鈴提告。

以下為恩恩爸對「假報案」的全文回應：

在6/5號傍晚，消防局呂股長和我通話時，我有提到6/6上午能否有機會去報案中心看一下接聽的環境，順便了解是否如同黃局長在媒體上說明的，因為報案中心環境吵雜，通話錄音容易收錄到其他報案人個資。

當6/6號到達消防局時，便由陳主秘和報案中心李主任以及許多消防弟兄陪同我到達報案中心看看現場環境。我沒有停留多久，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了。

我不知道報案中心的狀況是不是「模擬」的，因為沒有任何人和我說明過，但網路上爆出演戲、假報案後，我才知道這一切可能是「模擬」的，現在我很錯愕，這跟我認知中的消防員形象落差太大，我暫時無法評論。

以下為消防局對「假報案」的全文回應：

有關張姓網友貼文提及6月6日恩恩爸爸至消防局聽取錄音案。

恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情 爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。