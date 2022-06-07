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藍委要求安排朱訪美行？台外交部：秉持行政中立原則

記者張加／即時報導
國民黨立委陳以信。（本報資料照片）
國民黨立委陳以信。（本報資料照片）

媒體近日報導指國民黨立委陳以信訪華府期間，要求外交人員安排拜會美國國會行程時，宣傳其政黨活動；外交部今表示，曾應委員所請，電示駐美國代表處秉持行政中立的原則，協助安排拜會美國國會，但不評論委員行程細節。

國民黨主席朱立倫2日起訪美，將於美東時間8日為國民黨駐美代表處揭牌，為其此行主要任務之一。有台灣媒體近日報導指出，隨行的陳以信以立委身分強硬要求外交部協助安排國會行程，陳聲稱「立委工作和政黨無關」，卻邀請議員出席國民黨駐美代表處開幕，陷外交人員於不義、不符行政中立原則。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回應提問指出，外交部一向樂見立法委員進行「國會外交」，與政府一起推動台灣的對外關係，擴大國際空間；有關此次相關委員訪問華府行程，外交部曾應委員所請，電示台灣駐美國代表處秉持行政中立的原則，協助安排拜會美國國會，並派員接送陪同及提供必要的行政支援。

歐江安說，外交部長年恪守行政中立原則，同時也要求所有駐外館處不得涉入政黨政治，嚴格貫徹行政中立原則；對於媒體報導相關委員訪問華府的行程細節，外交部沒有評論。

歐江安表示，外交部未來將繼續恪守行政中立原則，要求駐外館處不安排、不涉入任何政治性及政黨造勢活動，持續推動我國與各國的實質友好交流。

陳以信日前回應媒體表示，他此行是以台美國會議員聯誼會副會長身分，前往美國華府國會山莊訪問；外交部依慣例安排與國會人士會面，但因正值國會休會期間，參眾議員都不在華府，故只安排數場國會幕僚會面。

陳以信說明，他在第一場餐會時因會談內容提及，故在餐會結束起身離席後轉交邀請函以示禮貌；隨後外交部人員表示疑慮，他雖不認同其看法，但也不願讓外交人員為難，其後三天數場餐會都未再拿出邀請函。

陳以信並說，某涉外人士選擇性爆料顯有政治用意，才應該注意行政中立問題。

華府 國民黨 眾議員

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