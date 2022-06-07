台美啟動21世紀貿易倡議 鄧振中：目標是簽FTA

行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上午接受「新聞放鞭炮」廣播節目專訪強調，「倡議」英文意涵，是指過去雙方沒做過，倡議內容是未來兩國要簽貿易協定，倡議是簽協定很重要的階段，目標是簽訂FTA。

鄧振中表示，倡議不需要國會通過、簽FTA要經國會通過，乍聽「倡議」可能較難理解，但英文意涵只得是「過去兩國沒做過的事」。他以兩家人提親為比喻，倡議可以視為兩家人提親，提親等於可以安排訂婚，但路還很長，還有結婚、生小孩、建立家庭，最後簽訂FTA就是圓滿的家庭結果。

他也說，以後若簽FTA，等於是進入「大聯盟」，規範管理都進入美國的標準，台灣會與美國更緊密。

對於台灣去年9月22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為何至今還沒有加入？鄧振中坦言，台灣因為國際環境關係，「很多事情在做，但不方便對外說」。加入要由11個會員國整體討論，他們都願意接受高標準成員，「我們感覺他們是傾向同意的」。

但他也說，中國因素是「免不了的政治問題」。他說，很多國家希望它參加，但同時也有很大的疑慮，中國跟澳洲 、日本等國家有很大衝突，即使中國入會同意接受高標準，也未必會落實，如同在WTO 那樣，「我們參加（WTO）20年了，多少人告中國；但沒有一個案子告台灣」。

他說，台灣有長久的紀錄，「這是我們的本錢，沒辦法抹殺」，加上台灣法規體制透明、市場經濟運作良久，近兩年解決萊豬、福食問題，國際上會看得出台灣不是講假話，加上在疫情衝擊全國經濟的情況下，更凸顯台灣半導體產業優勢，相信現在是爭取CPTPP最好的機會。

但鄧振中也說說，目前CPTPP會員國正處理英國 入會，樂觀估計是今年完成談判、最慢要到明年初，台灣的申請案可能要再等一下，英國是世界第五大經濟體，談判不是那麼容易。

至於台灣為何不能加入印太經濟架構（IPEF）？鄧振中說，他不認為是美國不找台灣，而是因為其他國家擔心找台灣參加，中國會找他們麻煩，但台美新倡議要處理的議題，其實已經包含IPEF四大支柱（貿易、供應鏈、基礎建設、稅務）裡的貿易部份。