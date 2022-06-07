我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

蘋果發表會五大重點 全新MacBook Air登場

台美啟動21世紀貿易倡議 鄧振中：目標是簽FTA

記者侯俐安／台北7日電
行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）
行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上午接受「新聞放鞭炮」廣播節目專訪強調，「倡議」英文意涵，是指過去雙方沒做過，倡議內容是未來兩國要簽貿易協定，倡議是簽協定很重要的階段，目標是簽訂FTA。

鄧振中表示，倡議不需要國會通過、簽FTA要經國會通過，乍聽「倡議」可能較難理解，但英文意涵只得是「過去兩國沒做過的事」。他以兩家人提親為比喻，倡議可以視為兩家人提親，提親等於可以安排訂婚，但路還很長，還有結婚、生小孩、建立家庭，最後簽訂FTA就是圓滿的家庭結果。

他也說，以後若簽FTA，等於是進入「大聯盟」，規範管理都進入美國的標準，台灣會與美國更緊密。

對於台灣去年9月22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為何至今還沒有加入？鄧振中坦言，台灣因為國際環境關係，「很多事情在做，但不方便對外說」。加入要由11個會員國整體討論，他們都願意接受高標準成員，「我們感覺他們是傾向同意的」。

但他也說，中國因素是「免不了的政治問題」。他說，很多國家希望它參加，但同時也有很大的疑慮，中國跟澳洲、日本等國家有很大衝突，即使中國入會同意接受高標準，也未必會落實，如同在WTO那樣，「我們參加（WTO）20年了，多少人告中國；但沒有一個案子告台灣」。

他說，台灣有長久的紀錄，「這是我們的本錢，沒辦法抹殺」，加上台灣法規體制透明、市場經濟運作良久，近兩年解決萊豬、福食問題，國際上會看得出台灣不是講假話，加上在疫情衝擊全國經濟的情況下，更凸顯台灣半導體產業優勢，相信現在是爭取CPTPP最好的機會。

但鄧振中也說說，目前CPTPP會員國正處理英國入會，樂觀估計是今年完成談判、最慢要到明年初，台灣的申請案可能要再等一下，英國是世界第五大經濟體，談判不是那麼容易。

至於台灣為何不能加入印太經濟架構（IPEF）？鄧振中說，他不認為是美國不找台灣，而是因為其他國家擔心找台灣參加，中國會找他們麻煩，但台美新倡議要處理的議題，其實已經包含IPEF四大支柱（貿易、供應鏈、基礎建設、稅務）裡的貿易部份。

英國 WTO 澳洲

上一則

華視跑馬燈之亂 北檢查無刑事不法簽結

延伸閱讀

國會暴亂事件將再展開聽證 僅4成民眾相信調查公平公正

國會暴亂事件將再展開聽證 僅4成民眾相信調查公平公正
備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕

備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕
新聞評論／誇張標題黨 台美貿易倡議牛肉在哪？

新聞評論／誇張標題黨 台美貿易倡議牛肉在哪？
美台達成貿易倡議 月底協商 台政委：將與戴琪面對面談

美台達成貿易倡議 月底協商 台政委：將與戴琪面對面談

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
30日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多。圖/空軍司令部提供

30架共機編隊擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

2022-05-30 18:58
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了