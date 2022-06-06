台空軍駐美F-16返台途中故障 迫降夏威夷受損

編號0817的F-16A戰機，因為鼻輪故障無法放下，迫降在檀香山國際機場，機鼻受到輕損。（圖：網友提供）

一架中華民國 空軍部署在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke AFB）的F-16A戰鬥機，預計飛返台灣進行升級為F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷 檀香山時，發生鼻輪故障無法放下的意外。飛行員最後單靠主輪降落，搭配以尾鉤拉住攔截鋼索，成功在跑道尾煞停，只有機鼻受損，人員無恙。

中華民國國軍駐美F-16機隊總數約為十餘架，都漆成標準的美國空軍塗裝。這架F-16A的機尾序號是93-0817，換算國軍序號應為6716。我國於1990年代引進120架F-16A，序號6601至6720；30架F-16B則是6801至6830。

從網友提供的照片中可看到，本機停在檀香山國際機場 （與美軍希肯基地共用跑道）04R跑道尾端，機鼻著地因此雷達罩翹起，機尾捕捉鉤已經放下，拉住攔截鋼繩，現場有消防車與其他工作人員戒備。

台灣空軍司令部尚未對此事進行證實與評論，不過依據已知資訊，國軍駐路克基地人員有限，F-16的地勤維修，係外包由美方負責。由於F-16升級工程是在台中漢翔公司進行，因此駐美機隊也須飛回台灣進場構改，跨越太平洋必須停留夏威夷、關島等地，並進行多次空中加油。依據以往經歷，相關飛行都由美方負責，預期這次0817號故障受損，費用應該也在美方負責之列。