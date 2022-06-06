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蔡英文：台灣5至11歲兒童疫苗涵蓋率74.2%

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統。聯合報系資料照片
蔡英文總統。聯合報系資料照片

台灣本土疫情持續延燒，蔡英文總統今天在臉書上指出，目前台灣5至11歲兒童疫苗涵蓋率74.2%，且持續上升中。與國際相比，台灣兒童疫苗覆蓋率算非常高，也請家長可以選擇帶孩子去接種疫苗。

蔡英文總統也說，謝謝家長們的配合及所有支援兒童疫苗接種站的醫護夥伴，共同提升兒童疫苗覆蓋率。政府會持續強化兒童醫療量能、提升相關衛教知識，跟大家一起守護孩子的健康。

蔡英文總統說，今天許多學校恢復實體上課，她知道家長們都很關心自己孩子的防疫。指揮中心今天邀請了馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧來向大家說明。

第一部分是居家照顧：目前台灣的確診兒童，以輕症、居家照顧為主，建議家長可以觀察精神與活動力，來留意孩子的身體狀況。第二是就醫警訊：居家照顧的過程中，請特別注意兒童腦炎重症前驅症狀，包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、持續頭痛、抽搐、肌躍型抽搐、意識不佳、步態不穩八大症狀，務必儘速就醫。第三是MIS-C：國內媒體報導首例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），這個症狀可能在兒童確診復原後6週內發生。根據國外研究，打一劑兒童疫苗可下降97%風險。

疫苗 蔡英文 疫情

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