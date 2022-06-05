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中國駐美大使 稱台灣千年前就不可分割 陸委會：荒誕

中央社台北5日電
中國駐美大使秦剛3日在亞洲協會德州分會講話。（取自中國駐美國大使館官網）
中國駐美大使秦剛3日在亞洲協會德州分會講話。（取自中國駐美國大使館官網）

中國駐美大使秦剛聲稱，台灣在1800年前就是中國的一部分，敦促美方不搞「台灣地位未定論」。台灣大陸委員會回應，中共駐外官員遠溯古朝歷史作為權益聲索論調，荒誕無稽。

綜合媒體報導，秦剛2日訪問美國亞洲協會德州分會時指出，一中原則是中美關係基石，美方應恪守中美三個聯合公報重要承諾，敦促拜登政府履行不支持台獨承諾，這也是中美關係走出當前困境的關鍵。

他說，台灣早在1800年前就是中國的一部分，比美國建國早1500多年，敦促美方恪守在台灣問題上的承諾，不搞「台灣地位未定論」。

陸委會接受中央社記者訪問表示，中華民國台灣的主權定位明確一貫，其所涉及的政治現狀、國際法依據及歷史事實具嚴肅性，且是台灣2300萬人民共同意志。中共駐外官員違背事實，遠溯古朝代無可考據歷史作為權益聲索論調、荒誕無稽，混淆視聽之舉貽笑大方。

陸委會強調，北京當局一再地散布錯誤定位台灣的「一中原則」，台灣及國際社會均嚴正反對。台灣堅定捍衛國家主權及民主，絕不容侵犯脅迫；呼籲對岸面對現實，務實理性改善兩岸關係，切勿再虛構妄想，自欺欺人。

陸委會最新民調顯示，8成以上民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的客觀現狀，完全不認同台灣是其一部分。

秦剛另在會上提到，國務卿布林肯（Antony Blinken）5月底發表的中國政策演講，核心要義就是要集中全部力量與中國展開全面、激烈的戰略競爭，這是美國對時代、對中國的嚴重誤解誤判。

他說，中美在某些領域的確存在競爭，但是競爭應為公平、健康的，中美關係的主流應是利益交融，互利共贏，合作是雙方唯一正確選擇。兩國不僅要正視分歧，更要管控、分解、超越分歧。

秦剛 中華民國 一中原則

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