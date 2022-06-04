創先例 日防衛省現職文官擬駐台

日本產經新聞昨報導，日本擬派現職防衛省文官人員駐台，引發關注。圖為日本東京的防衛省總部。（新華社）

日本 產經新聞4日報導，有鑒於台海情勢緊張，日本政府將派出防衛省文官人員進駐「日本台灣交流協會」，預定今年夏天到任，將創下日本派遣防衛省現職官員駐台的首例；這是繼1996年台海危機，日本派遣1名退役自衛官駐台職司蒐集情報後，日本駐台防衛人事第二次重大改變。

日媒報導，日本政府打算派駐台灣的防衛省現役官員並非武官的自衛官，而是俗稱「西裝組」的文官，也避免過度刺激中國。目前交流協會已有1名已退役的自衛官，加上預定派駐的文官，將組成「兩人小組」。產經新聞分析，日本決定派出防衛省現任官員駐台，是日本安全政策的一項進步。

分析家指出，台灣軍事情報需求不斷增加，只有1名人力顯然不足，情蒐能力及政府內部橫向溝通也可能力有未逮；美國依據「台灣關係法」對台出售軍武，但日本沒有類似法源，無法透過具體軍事手段處理台灣問題。如果台灣發生緊急狀況，日本將直接受影響，需要制定妥善的撤僑計畫，屆時美國也可能要求日本分擔部分任務。

日本防衛省統合幕僚長山崎幸二上月曾表示，中國遼寧艦每一次訓練都在擴大行動範圍，且持續時間更長，正在努力提升海空聯合作戰能力，對日本安全影響甚大。

產經新聞報導指出，在當前情勢下，防衛省新派任的駐台官員必須擁有對台灣的專業知識，文官能否擔此大任仍有疑問；未來是否派現役自衛官駐台，也是日本要討論的課題。

日本1972年與中國建交，由於與台灣沒有邦交，因此設立財團法人性質的日本台灣交流協會，負責實質上的使館業務。使館人員以「民間人士」身分派駐協會台北事務所，包括外務省 、經濟產業省、警察 廳、海上保安廳等單位，以借調形式派駐。

有鑒於1996年台海危機時情報工作不足，日台交流協會自2003年設立「安全保障擔當主任」，相當於維護使館安全的武官，由防衛省派遺少將階級的退役自衛官擔任。

因顧慮中國反彈，防衛省迄今未曾派遣現役自衛官。

相較日本2003年設立「安全保障擔當主任」，美國還晚了兩年，2005年才開始於美國在台協會（AIT）派駐陸軍上校，目前陸海空三軍及陸戰隊都有現役軍官派駐，自2001年開始派出觀察團訪視台灣一年一度的漢光演習，並進行小規模的地面部隊聯合訓練。

台國防部 僅表示，對於增進區域和平穩定的各項軍事交流活動，均樂觀其成；至於日本政府內部人事作業，國防部和外交部均不評論。