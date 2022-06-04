我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

台灣新增6萬8118例確診 中重症、死亡雙新高

記者許政榆、沈能元／台北4日電
台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6萬8118例本土病例，3萬2043例男性，3萬6053例女性，22例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(9820例)、高雄市(9657例)、台中市(9511例)、桃園市(6926例)、台南市(5631例)、台北市(5228例)、彰化縣(4475例)、屏東縣(2737例)、新竹縣(1949例)、苗栗縣(1719例)、新竹市(1551例)、雲林縣(1407例)、南投縣(1308例)、宜蘭縣(1212例)、嘉義縣(1129例)、基隆市(1024例)、花蓮縣(1019例)、嘉義市(738例)、台東縣(672例)、澎湖縣(194例)、金門縣(185例)、連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至6月1日，死亡日期介於5月18日至6月1日。

指揮中心說，今日新增33例境外移入個案中，28例男性，5例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國3例、泰國1例、調查中29例。入境日介於今年6月2日至6月3日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1154萬1783例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含920萬3202例排除)，其中234萬2794例確診，分別為1萬3131例境外移入、232萬9609例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2815例COVID-19死亡病例，其中2800例本土，個案居住縣市分布為新北市1086例、台北市625例、台中市160例、高雄市127例、桃園市118例、基隆市113例、台南市91例、彰化縣89例、屏東縣68例、宜蘭縣66例、花蓮縣62例、雲林縣38例、台東縣32例、南投縣30例、新竹縣24例、嘉義市及苗栗縣各21例、嘉義縣18例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及3...
台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供

疫苗 社交距離 疫情

上一則

日媒：因應台海情勢 日本擬首派現役自衛官駐台

下一則

性侵猥褻17兒少 惡狼教練重判236年

延伸閱讀

研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率

研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率
陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍

陳時中：台灣有「染疫黑數」 恐為確診3倍
台新增本土7.6萬確診 中重症增409、142人死亡

台新增本土7.6萬確診 中重症增409、142人死亡
港新增505確診 反彈至近5周新高 快測假陽增數倍

港新增505確診 反彈至近5周新高 快測假陽增數倍

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷