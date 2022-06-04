台灣新增6萬8118例確診 中重症、死亡雙新高

台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情 指揮中心今天公布台灣新增6萬8151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6萬8118例本土病例，3萬2043例男性，3萬6053例女性，22例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(9820例)、高雄市(9657例)、台中市(9511例)、桃園市(6926例)、台南市(5631例)、台北市(5228例)、彰化縣(4475例)、屏東縣(2737例)、新竹縣(1949例)、苗栗縣(1719例)、新竹市(1551例)、雲林縣(1407例)、南投縣(1308例)、宜蘭縣(1212例)、嘉義縣(1129例)、基隆市(1024例)、花蓮縣(1019例)、嘉義市(738例)、台東縣(672例)、澎湖縣(194例)、金門縣(185例)、連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、71例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月29日至6月1日，死亡日期介於5月18日至6月1日。

指揮中心說，今日新增33例境外移入個案中，28例男性，5例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國3例、泰國1例、調查中29例。入境日介於今年6月2日至6月3日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1154萬1783例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含920萬3202例排除)，其中234萬2794例確診，分別為1萬3131例境外移入、232萬9609例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2815例COVID-19死亡病例，其中2800例本土，個案居住縣市分布為新北市1086例、台北市625例、台中市160例、高雄市127例、桃園市118例、基隆市113例、台南市91例、彰化縣89例、屏東縣68例、宜蘭縣66例、花蓮縣62例、雲林縣38例、台東縣32例、南投縣30例、新竹縣24例、嘉義市及苗栗縣各21例、嘉義縣18例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。