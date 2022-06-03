日經新冠復甦指數：台灣5月排名降至第113名

在「日經新冠復甦指數」排行榜，台灣從4月的第94名滑落到5月的第113名。美聯社

日經新聞3日發布5月「日經新冠復甦指數 」，台灣正努力應對激增的確診和死亡人數，排名較4月的第94名進一步滑落到與南非並列第113名。

根據日經新冠復甦指數，截至5月底止，台灣得分為47分，比4月的55分退步8分，排名倒退19名。

在排行榜上居冠的國家是卡達，得分78分，柬埔寨（76分）位居第二，阿拉伯聯合大公國（73.5分）名列第三。盧安達和科威特得分同為73分，並列第四名。墊底的國家是納米比亞，得分38分。

根據指數，越南 和菲律賓取得歷來最佳表現，因其鬆綁防疫規定之際仍能將確診數維持在較低水準。這兩個國家的排名在2021年都曾墊底。

越南躍升48名至第14名，得分是68分，主要是封控嚴格程度大有進展，它已開放學生返校上課並讓企業重啟營運。越南也是第一個宣布外國觀光客不須檢測、接種疫苗 和隔離就可入境的東南亞國家。

菲律賓過去一周的每日確診數降至200例以下，未新增死亡人數。這使得菲國排名挺升至第33名，比4月大幅進步40名，得分64.5分。

中國5月排行第93名，較4月進步一名。中國社交移動在滿分30分中僅取得4.5分，是歷來最差，且遠低於其他國家，主因北京當局維持封城。

但中國可能在2023年旅遊復甦中扮演要角。經濟學人智庫（EIU）分析師阿赫梅德1日在一場研討會中說：「我們預估，2023年第1季之後，中國將開放邊境、歡迎國際旅遊和觀光潮，這有助維持全球旅遊動能，即使西方需求開始減弱。」

除了柬埔寨、越南及菲律賓，排名領先台灣的亞洲國家還包括：第八名的南韓、第53名的日本、第79名的新加坡、第89名泰國及中國。

這項指數評估121個國家和地區在疫情控管、疫苗接種及社交移動方面的防疫表現，每月底更新一次。國家或地區排行愈高，代表確診數和死亡人數愈少、疫苗接種率較高，以及社交距離限制較寬鬆。